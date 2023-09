Shopping de Londrina sedia Campeonato de Xadrez com inscrições até sexta-feira

O Torneio de Xadrez Cavalos de Diomedes será realizado no próximo dia 24 de setembro, domingo, a partir das 13 horas, no Espaço Cultural do Royal Plaza Shopping, no terceiro piso. O evento, organizado pelo mestre de xadrez Tiago Almeida, o Manochess, faz parte de uma homenagem aos 12 trabalhos de Hércules e tem como objetivo unir as famílias através da literatura clássica e do xadrez.





O torneio acontece mensalmente, sempre no último domingo do mês e o nome varia de acordo com os trabalhos de Hércules. Não há limite de idade.







Para esta edição são esperados participantes de várias cidades do Brasil e também da Bolívia. Até o dia 15 de setembro, a inscrição custa R$ 40. Após essa data e até o dia do torneio, R$ 60. Haverá premiação para todas as idades e troféu temático para o campeão. No fim do evento será realizado um quiz temático com as famílias dos participantes sobre mitologia e quem acertar as perguntas, ganha um livro.





Serviço:

Torneio de Xadrez Cavalos de Diomedes

Dia: 24 de setembro (domingo)

Horário: 13 horas

Local: Espaço Cultural Royal Plaza Shopping - terceiro piso

Inscrições:R$ 40 - até o dia 15/09; após essa data e até o dia do torneio R$ 60

https://forms.gle/JYZC8Jsh1fZA8ErR6

Royal Plaza Shopping



Rua Mato Grosso, 310

Londrina/ PR (43) 3315-1818

www.royalplazashopping.com.br