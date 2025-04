Show de Daniel em Londrina tem surpresa de Ana Castela e filha de João Paulo

Mesmo com a queda na temperatura, o público não se intimidou e compareceu em peso à arena de shows do Parque de Exposições Governador Ney Braga neste sábado (5), na 63ª ExpoLondrina. O espetáculo começou às 21h, abrindo a segunda noite da programação musical da feira agropecuária com muita expectativa no ar.





Quem “esquentou” o público no início da noite foi a dupla Luiz Cláudio & Giuliano, que marcou seu retorno aos palcos após quase 10 anos de hiato – uma oportunidade para os fãs matarem a saudade e para novos ouvintes, em geral adolescentes e jovens, conhecerem o talento da dupla.

O público começou tímido, mas foi se soltando ao longo do show, que contou com um repertório bastante conhecido. Em clima de nostalgia, Luiz Cláudio & Giuliano interpretaram canções famosas de grandes nomes da música brasileira, desde Bruno & Marrone a Jota Quest.





Os artistas arriscaram até uma releitura de "Razões e Emoções", da banda NX Zero.

No ponto alto do show, a versão de "Amo Noite e Dia", lançada por Jorge & Mateus em 2010, puxou o público para cantar junto. A canção foi a ponte perfeita para Luiz Cláudio & Giuliano apresentarem a nova música de parceria das duplas, "Não era eu não", divulgada nas plataformas digitais há seis dias.





Os artistas compartilharam com o público a alegria de estarem retomando a carreira. Conhecidos como grandes intérpretes, eles destacaram também seu lado como compositores, que prometem explorar ainda mais nessa nova fase.





