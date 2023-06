Acel promove lançamento da Expo Japão com comida e dança no Calçadão de Londrina

Os preparativos para a edição 2023 da Expo Japão, a maior festa da cultura japonesa paranaense, que acontece de 7 a 11 de junho na Acel, já começaram. Neste sábado (3), a partir das 10h30, próximo ao Banco do Brasil no Calçadão de Londrina, o londrinense poderá experimentar um pouco no que vem na programação, com a presença de 120 pessoas, entre cosplayers, tocadores de taiko do grupo RKMD, além de grupos de Bon-Odori de Londrina.





Toda a movimentação para montagem da estrutura que vai abrigar a feira já está a todo vapor desde o início da semana na sede campestre da Acel. Neste ano, além do melhor da gastronomia oriental, esporte, música, dança, tecnologia e inovação, a Expo Japão vai contar com dois eventos técnicos: a 60ª Exposição Agrícola, com uma mostra dos produtos tradicionais da região e o 10º Simpósio AgroInovatec que vai debater assuntos ligados à produção orgânica.



Publicidade

Publicidade