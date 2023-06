Angra: turnê de 30 anos terá show em Londrina

O quinteto de metal melódico Angra se apresenta em Londrina no próximo dia 14 de julho de 2023, a partir das 21h no CK Eventos. Depois de um giro de shows que passou por vários países da Europa, a turnê “The Best of 30 Years” contará com a participação das bandas londrinenses Freak Mars (Hard Rock) e o trio de Heavy/Thrash Metal Hellway Patrol.





Os ingressos já estão à venda no portal Eventou com preços a partir de R$ 120 (3º lote) - entrada meia solidária, para todos, mediante a entrega de um quilo de alimento. Todos os alimentos arrecadados no show serão doados à CUFA - Conexões Londrina.







Há opções para entrada VIP e também pacote com Meet & Greet, que dá chance de conhecer pessoalmente a banda.





O Angra surgiu em 1991 e, desde então, são reconhecidos por crítica e público tanto pela habilidade técnica dos integrantes, como também pela fusão de gêneros como o rock, heavy metal à música clássica e ritmos brasileiros.

No show de Londrina, músicas de toda a carreira serão tocadas, relembrando desde faixas clássicas do primeiro álbum Angels Cry (1993), passando pelos discos Rebirth (2001), Temple of Shadows (2004) e o mais recente trabalho de estúdio, Omni (2018). Atualmente a formação é composta por Fabio Lione (vocal), Felipe Andreoli (baixo, vocal de apoio), Rafael Bittencourt (guitarras, teclados, piano, backing vocals), Bruno Valverde (bateria) e Marcelo Barbosa (guitarras). Atualmente a banda se prepara para lançar um disco de inéditas, previsto para 2024.





Já o Freak Mars iniciou em 2019 com a proposta de prestar um tributo ao Hard Rock e às clássicas bandas do estilo como Whitesnake, Van Halen, Mötley Crüe, Skid Row, entre outras. Com um visual característico, sempre procurou proporcionar ao seu público uma experiência completa, transportando-o para os anos 80 em um show de alta qualidade musical, figurino temático e repertório clássico.

Em 2022 lançou o primeiro single autoral, We Just Can´t Get Along, que foi bastante tocada nas rádios Rock. Em 2023 já saíram com o segundo som da banda, Unbelievable, e têm planos de soltar um EP neste ano. A Freak Mars conta em sua formação com Caio Bonifácio (vocal), Wander Lourenço (Guitarra e vocal), André Melo (Baixo e vocal) e Thales Lourenço (Bateria e Vocal).





Hellway Patrol - Sob a voz e o baixo do arauto do fim dos tempos Ricardo Pigatto, os riffs de Thiago Franzim, e a bateria de Netto Pavão, o Heavy/Thrash Metal do Hellway Patrol caminha rumo ao fim da humanidade. Recentemente, o grupo fez uma turnê, usando uma ambulância como transporte, que passou por 15 estados brasileiros, como parte da divulgação do álbum de estreia ‘’All Myth Shall Fall’’ (2022). A turnê passou por cidades como São Bernardo do Campo (SP), Itaúna (MG), Brasília (DF), Arapiraca (AL) e São Luís (MA).

SERVIÇO

Show - Angra, 30 anos, em Londrina - C/ Freak Mars e Hellway Patrol

Dia 14/07/2023 - 21h

Local: Ck Eventos- Rua Prefeito Faria Lima, 1710 - Londrina

Ingressos: Os ingressos podem ser comprados na plataforma Eventou