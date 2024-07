Anime Friends chega a 20º edição em SP com presença de Vincent Martella, o Greg

O Anime Friends, evento de cultura pop asiática, chega a 20º edição neste fim de semana. Durante quatro dias, o Distrito Anhembi, na região norte de São Paulo, sedia os shows, bate-papos com atores que deram vida a super-heróis orientais, exibição de animes, concursos de cosplay e presença de artistas internacionais.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O evento acontece de 18 a 21 de julho, com expectativa de 120 mil visitantes. Mais de 50 nomes estão no lineup do festival, entre eles, o ator Vincent Martella, que interpreta o Greg, na série "Todo Mundo Odeia o Chris" e dubla personagens na série japonesa de jogos eletrônicos "Final Fantasy XIII" e no desenho "Phineas and Ferb".

Publicidade



Haverá presença inédita dos três protagonistas da série "Comando Estelar Flashman", de 1986: Kihachiro Uemura, o Dan (Green Flash), Yasuhiro Ishiwata, o Go (Blue Flash), e Mayumi Yoshida, a Lu (Pink Flash). O ator Ryota Ozawa, reconhecido pelo papel de Capitão Marvelous na série "Kaizoku Sentai Gokaiger" (2011), também participa das apresentações nesta edição.



As dublagens são destaque do Anime Friends e, pela primeira vez, o dublador japonês Yūki Kaji, estará no evento. Ele é conhecido por dar voz a personagens de séries de mangá, como Eren Jaeger, em "Attack on Titan" (2013). Brasileiros como o ator Wendel Bezerra - que dubla Bob Esponja, Goku e Naruto - e Guilherme Briggs, a voz de Buzz Lightyear e Superman, estarão no evento.

Publicidade



Também parte importante do festival, o concurso de cosplay terá a presença de Taryn, um cosplayer italiano, conhecido no universo da arte de performances. Para embalar a festa, atrações musicais tocam hits de animes e J-pop. Estão previstas apresentações do grupo Wasuta, da dupla ROOKiEZ is PUNK'D, além do duo Takeru feat. HIROTO. Bandas brasileiras como TK RAPS e o rapper cearense VMZ se juntam à programação.



Se der fome, há estandes de alimentação com lanchonetes tradicionais e fast foods, além de espaços temáticos inspirados nos maid cafés japoneses, com as cafeterias Chest of Wonders e a Sugar Maid Café. Esse estilo de estabelecimentos surgiu no Japão no início dos anos 2000, inspirados em mangás e animes.

Publicidade





Neles, os clientes escolhem a personalidade das atendentes, que vestem roupas com referência a mordomos e empregadas de mansões vitorianas. O termo "maid" vem da palavra "empregada" em inglês.

Até domingo (21), haverá transporte de ônibus gratuitos saindo da estação da Portuguesa-Tietê, das 9h às 22h. Os ingressos estão à venda na plataforma Ticket 360 a partir de R$ 70 (meia-entrada, 1º lote).