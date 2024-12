Aniversário de Londrina terá atrações culturais; confira a programação

Londrina terá uma programação de atrações gratuitas para comemorar o aniversário de 90 anos do município nesta terça-feira (10). A agenda completa, bem como as demais atividades do mês, pode ser conferida no Calendário Cultural Londrina 90 Anos, elaborado pela SMC (secretaria Municipal de Cultura).





A secretária municipal de Cultura, Maria de Fátima Beraldo, pontua que a diversidade de eventos em Londrina em dezembro reflete a potência cultural e artística que o município é. “Londrina é uma cidade de grandes festivais, e de onde saem artistas de muito talento para o Brasil e para o mundo. Todos esses espetáculos são um retrato da autenticidade, criatividade e originalidade do povo londrinense. Nós, da Secretaria de Cultura, parabenizamos a nossa jovem cidade pelo seu aniversário de 90 anos e desejamos que Londrina possa, cada vez mais, seguir ampliando os horizontes do ponto de vista cultural, de forma a democratizar o acesso à cultura a todas as pessoas”, comentou.





Programação do dia 10

Os eventos terão início às 9h, com uma cerimônia cívica na praça do Centro Cívico, localizada entre a prefeitura, a Câmara Municipal e o Fórum de Londrina. A solenidade contaria com a participação da Orquestra de Metais de Londrina e a presença de autoridades municipais. Além disso, incluiria depoimentos dos escritores Domingos Pellegrini e Célia Musili, sob a perspectiva histórica da data.





Um dos destaques é a entrega simbólica das obras de reforma da sede da Câmara Municipal, que estão 90% concluídas. Serão organizadas visitas em grupos de 10 pessoas, que poderão subir até a galeria e observar como está a plenária, ainda que as outras dependências do espaço estejam fechadas.

Na sequência, das 16h às 19h, a Vila Cultural Canto do MARL (avenida Duque de Caxias, 3.241) recebe o Ritual da Morte do Bumba Meu Boi “Valente das Águas”, do Grupo Estrela da Vila. As atividades no local prosseguem com uma mostra de curtas-metragens do projeto Cinekombiclube - Rodando Cinema Negro. Serão exibidos os filmes: “Não Estamos Sós”, “Memórias Populares e Tropicais”, “O Enegrecer de Iemanjá e a Subtração do Sagrado Afro” e “Xirê: É Dia de Festa”. Completando esta programação, haverá uma roda de conversa com o tema “Cinema Negro em Londrina” e uma discotecagem com música e projeção de cenas da cultura brasileira.





Para animar as crianças, a Casa do Papai Noel, no Calçadão entre a rua Professor João Cândido e a avenida São Paulo, vai estar aberta das 16h às 22h.

Também no Calçadão, às 19h, perto da praça da Bandeira, o Grupo Triolé encenará o espetáculo “Subsolos”. A peça tem como protagonista o palhaço Lambreta, caixeiro viajante caipira e falastrão, que abre suas malas para o público, expondo seus pertences pouco usuais para a brincadeira que se formará. Em caso de chuva, o evento será transferido para a Vila Triolé (rua Etienne Lenoir, 155).





Das 19h às 21h30, a Feira da Concha será na Concha Acústica, com a presença de diversos food trucks e produtores locais de artesanato. O evento terá apresentações ao vivo das bandas The Hard Cowboys, Aquele Acústico e Almanak 80.

Por sua vez, o Cine Teatro Ouro Verde será palco para a premiada peça “A Aforista”, encenada pela Cia. Stavis-Damaceno, de Curitiba, que conquistou o Prêmio APCA 2023 na categoria Melhor Espetáculo, além do Prêmio Shell de Melhor Figurino. Promovida pelo Filo (Festival Internacional de Londrina), a apresentação tem entrada gratuita e se inicia às 20h30. Os ingressos podem ser retirados pela plataforma Sympla.





Atividades on-line

A programação ainda inclui atividades on-line que serão lançadas no dia 10 de dezembro. Entre elas, está o Catálogo de Fotos do Coletivo FotoFlores, formado por fotografias produzidas por jovens moradores do Residencial Flores do Campo.





Também estarão disponíveis, no YouTube, o videodocumentário do projeto “O conto de paredes trincadas” e o vídeo recital “Encontros Latino-americanos”, do Circuito Pé Vermelho do 44º Festival Internacional de Música de Londrina.