Ballet de Londrina leva 'Natureza Humana' ao FILO

Companhia oficial da cidade, e uma das mais longevas do interior do Brasil, o Ballet de Londrina está na programação do FILO com “Humana Natureza”, programa composto pelos espetáculos “Cinco” e “Bora!”, ambos coreografados por Henrique Rodovalho, renomado profissional da dança. Ingressos à venda pelo Sympla.





Juntos, os espetáculos remetem à trajetória da raça humana sobre o planeta, desde a origem da vida a partir dos elementos naturais, no primeiro, até a entrada na civilização e o salto para a virtualidade.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Humana Natureza” celebra os mais de 30 anos de trabalho ininterrupto da companhia e sua história de sucesso. “Bora!” surgiu das investigações sobre as relações humanas no nosso tempo, marcadas pela pós-pandemia. É um chamado para ir adiante. Mas também lança a enigmática pergunta: avançar para onde?





“Cinco” foi concebido em 2023, a partir da indagação sobre o comportamento humano na contemporaneidade, quando parece haver um aprofundamento radical no estado de civilização. Dessa forma, Rodovalho pensou também no extremo oposto, ou seja, nos impulsos que a espécie traria do estado de natureza.

Publicidade





Nesta coreografia, Rodovalho aborda a origem da vida. Por meio de uma dramaturgia de movimento mais abstrata, o espetáculo analisa a energia dos quatro elementos naturais – a água, a terra, o fogo e o ar – passando pelas formas animais em evolução até chegar à quintessência humana.

Publicidade





Em “Cinco”, Rodovalho reafirma a parceria com o figurinista Cássio Brasil (SP), que já havia concebido os trajes de "Bora!”. Ele veste o elenco com segundas peles também elementares, em cores frias, orgânicas, concentradas no seu conjunto – numa oposição radical às personas individuais que virão com cores quentes na sequência.



