Banda Afroribeirinhos traz mistura de gêneros musicais a Londrina

A banda Afroribeirinhos chega a Londrina neste sábado (2) de feriado para uma apresentação no Barbearia, onde trará pela primeira vez ao público local as suas influências amazônicas e afro-brasileiras. O bar abre às 20h e o show começa a partir das 21h, seguido pela discotecagem de Janaína Ávila, jornalista e apresentadora do programa “Mundo Sonoro” na UEL FM.A entrada é gratuita, mas conta com a contribuição espontânea do público para apoiar os artistas, com caixinhas disponíveis no balcão e no palco.





RAÍZES E INFLUÊNCIAS

Formada em 2018, o Afroribeirinhos nasceu do encontro dos músicos manauaras Dibob da Silva (guitarra e voz) e Frank Russo (baixo) na Lapa (RJ). Eles uniram suas raízes culturais para criar um novo som, fortalecido atualmente pela presença de Hyago Moura (guitarra), Luke Brown (percussão), Ivan Cabral (percussão) e Tutuka (bateria).





Em Londrina, eles apresentam o que chamam de “Mexidão”, uma mistura de gêneros como carimbó, cumbia, guitarrada, salsa e bolero. O repertório do show é predominantemente original, com mais de 90% das músicas sendo autorais. O grupo também homenageia artistas que influenciaram seu som, como os ícones do carimbó Chico Braga e Mestre Verequete, além de referências de surf music como Dick Dale.

Levar a cultura amazônica para novos públicos é uma missão que a banda abraça com entusiasmo. Para Dibob, é uma oportunidade de compartilhar um pouco da riqueza cultural da sua região natal. “Está sendo uma expectativa enorme porque tem um peso que é carregar a cultura do Norte, principalmente para lugares longínquos. Estamos muito ansiosos para saber como o público vai reagir com essa mistura rítmica, e principalmente com uma cultura nova. Acredito que a maioria das pessoas não tem esse conhecimento do que é, do que pulsa para lá”, diz para a FOLHA.





A banda divulgou seu primeiro álbum, “Afrocaribeamazônico”, em 2020, seguido pelo EP “Cumbia para Lombrar”, lançado neste ano, além de diversos singles, disponíveis nas plataformas de streaming de áudio. Também já se apresentou em importantes palcos do Rio de Janeiro, incluindo Maracanã, Circo Voador e Fundição Progresso.

SERVIÇO





Show do Afroribeirinhos

Quando: neste sábado (2), às 21h





Onde: BarBearia Londrina (R. Quintino Bocaiúva, 875 - Centro)





Quanto: gratuito, com contribuição espontânea





