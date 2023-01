Banda cover de Guns N Roses se apresenta neste sábado em shopping de Londrina

O último espetáculo do Boulevard Music Kids será nesse sábado (28), às 15 horas, na Praça de Alimentação do Boulevard Londrina Shopping. A banda Use Your Guns, considerada a maior banda cover de Guns N Roses do mundo, levará as crianças por um viagem transcendental no universo do Rock n Roll de uma forma recreativa e com muita interatividade entre artistas e público.