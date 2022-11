Blues no Lago reúne gerações de músicos londrinenses neste domingo

VEJA A PROGRAMAÇÃO DO EVENTO





Sexteto Flauta e Fole

Formada por Miguel Santos, Tatiane Jardim, Cidinha Garcia, Luciana Schmidt dos Santos, Giovana Schmidt dos Santos, Gabriel Schmidt dos Santos, a banda vai abrir a apresentação com canções Folclóricas para resgate daquela infância, sem tanta apelação das músicas atuais.

Kiko Jozzolino e Quarteto

Em seguida Kiko Jozzolino Quarteto, formado pelo guitarrista Kiko Jozzolino, Mateus Gonsales, Filipe Barthem e Bruno Cotrim, se apresenta. Eles tocam além de músicas próprias como Forró Blues, alguns clássicos do Jazz e Blues, passando por Carlos Santana, Jeff Beck, e até um tema de Luiz Bonfá Manhã de Carnaval.





Bona Trio

Na sequência sobe ao palco Bona Trio, a maior revelação do Blues e Rock Londrinense, o trio mostra que não é à toa que está com a agenda sempre lotada. A Bona Trio surgiu do "mix" de influências de seus integrantes, mas com forte inspiração do blues, rock e funky music. Formado em 2016, o trio inspirado pelos clássicos vem buscando se reinventar a cada dia, transformando o prazer individual do "tocar" no prazer coletivo do "ouvir, sentir e se divertir".









SERVIÇO:

2º Festival Blues de Londrina - Blues no Lago





Quando - Domingo (13), às 16h

Onde - Em frente ao Green Açaí (R. Bento Munhoz da Rocha Neto, 673 - Lago Igapó II)





Gratuito





*Caso chova o evento será adiado.