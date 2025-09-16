Cambé anuncia shows de Frejat, Guilherme & Benuto e CountryBeat em novembro

A Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) anunciou, nesta terça-feira (16) as atrações do festival Cambé Musical 2025, evento gratuito do município e que chega à quarta edição. Neste ano, Frejat, Guilherme & Benuto e CountryBeat encerram as comemorações de 78 anos da cidade e se apresentam no dia 16 de novembro.





O evento ocorrerá no Centro Esportivo do Castelo Branco, como na última edição, e terá como única exigência para ingresso a doação de um quilo de alimento não perecível ou de ração, que serão destinados pela prefeitura a ONGs e ações beneficentes.

O prefeito Conrado Scheller celebrou mais uma edição do evento que virou tradição no calendário cultural regional. “O cidadão cambeense já tem um apego com o Cambé Musical, nos cobra durante todo o ano, manda sugestão de artistas e nada mais justo do que promover esse evento que garante cultura de forma acessível.”





Scheller ressaltou como o festival, que nasceu sertanejo, tomou diferentes formas desde a primeira edição, passando a contemplar outros públicos, como o rock, o eletrônico e o gospel, que contará com um evento à parte em outubro, o Caminhada pela Vida, com apresentação do cantor Anderson Freire.

“O trabalhador nos ajuda a desenvolver Cambé o ano todo e merece esse momento de alegria e celebração com a família. Estamos muito ansiosos para fazer uma festa ainda maior e melhor do que no ano passado, quando recebemos mais de 50 mil pessoas”, comentou.



