Cambé anuncia shows de Frejat, Guilherme & Benuto e CountryBeat em novembro

A Prefeitura de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) anunciou, nesta terça-feira (16) as atrações do festival Cambé Musical 2025, evento gratuito do município e que chega à quarta edição. Neste ano, Frejat, Guilherme & Benuto e CountryBeat encerram as comemorações de 78 anos da cidade e se apresentam no dia 16 de novembro.
O evento ocorrerá no Centro Esportivo do Castelo Branco, como na última edição, e terá como única exigência para ingresso a doação de um quilo de alimento não perecível ou de ração, que serão destinados pela prefeitura a ONGs e ações beneficentes.
O prefeito Conrado Scheller celebrou mais uma edição do evento que virou tradição no calendário cultural regional. “O cidadão cambeense já tem um apego com o Cambé Musical, nos cobra durante todo o ano, manda sugestão de artistas e nada mais justo do que promover esse evento que garante cultura de forma acessível.”
Scheller ressaltou como o festival, que nasceu sertanejo, tomou diferentes formas desde a primeira edição, passando a contemplar outros públicos, como o rock, o eletrônico e o gospel, que contará com um evento à parte em outubro, o Caminhada pela Vida, com apresentação do cantor Anderson Freire.
“O trabalhador nos ajuda a desenvolver Cambé o ano todo e merece esse momento de alegria e celebração com a família. Estamos muito ansiosos para fazer uma festa ainda maior e melhor do que no ano passado, quando recebemos mais de 50 mil pessoas”, comentou.
CAMBÉ MUSICAL
O Cambé Musical surgiu em 2022, para celebrar o aniversário de 75 anos de Cambé. O evento levou ao Parque Zezão as duplas Léo & Raphael e Mato Grosso & Mathias, que comandaram uma noite de muito ‘modão’ e sertanejo raiz. Dado o grande sucesso, o evento seguiu no ano seguinte, com duas duplas também de renome no cenário nacional: César Menotti & Fabiano e Ícaro & Gilmar. A celebração reuniu pessoas de toda a região, que cantaram juntas os principais sucessos dos cantores.
Mesmo sendo o maior cartão postal de Cambé, o Parque Zezão ficou pequeno para o Cambé Musical. Em 2024, o evento foi feito pela primeira vez no Centro Esportivo Castelo Branco. Mais de 50 mil pessoas passaram pelo local para ver a boiadeira Ana Castela e a dupla Marcos & Belutti. A terceira edição se tornou o maior evento da história do município, além de arrecadar mais de 22 toneladas de alimentos.
Para 2025, o evento segue no Centro Esportivo Castelo, com expectativa de grande público mais uma vez. A principal novidade fica por conta da presença de três grandes atrações musicais e, pela primeira vez, um cantor de rock no evento.
