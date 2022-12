Cantor e compositor Guigo Gouveia faz show beneficente em Londrina

Com um repertório que mistura músicas autorais e releituras do pop/rock, o cantor e compositor Guigo Gouveia realiza um show nesta quarta (14), às 20h30, no Cultural Hall, em Londrina. A entrada é um brinquedo para ser doado a comunidades carentes. A apresentação faz parte do projeto Celebra Som e conta com discotecagem do DJ Suzuki e da cantora Elaine Fiora. O evento tem apoio do Rotary Club de Londrina Aeroporto, por intermédio do projeto Natal Solidário.







Com mais de dez anos de carreira, Guigo Gouveia sobe ao palco acompanhado por Max Santos (bateria), Gabriel Zara (contrabaixo), Luciano Assumpção (guitarra), Fábio Caetano (teclados), João Léo (trompete) e Igor Kasuya (saxofone e harmônica).

“Será um show para cima, animado, com grandes músicos de Londrina. Estamos muito satisfeitos com os ensaios, temos versões super diferentes, sempre inclinadas para a funk music, com muito groove e balanço”, destaca Guigo Gouveia. O público vai poder ouvir músicas conhecidas em novas versões, incluindo temas dos Beatles, James Brown, Wilson Simonal, Chico Buarque e Bob Marley, entre outros.