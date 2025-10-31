Casa noturna de Londrina receberá campeã do Drag Race Brasil em noite de Halloween

Nesta sexta-feira (31), a partir das 22h, o NY Lounge Londrina será palco do "Frootween – O Novo Pesadelo", o Halloween oficial da festa Frootaria, que, neste ano, chega com o apoio da ONG D.O.C.Ê. A parceria, que une forças em prol da visibilidade LGBTQIA+, traz como grande destaque da noite Ruby Nox, campeã da 2ª temporada do Drag Race Brasil.
A artista pernambucana - que encantou o país com sua mistura de regionalismo, elegância e força emocional - promete entregar uma performance à altura da realeza drag.
Além da estrela principal, o line-up conta com 18 artistas de conceituados, incluindo Amandateixxe, Larissa Point, Amber Woss B2B Brooke Woss, Maudita, Renata Neuha, Gui Ademir, Estela Peixoto, Jô Moreno B2B Lupin, entre outros nomes da cena LGBTQIA+. O som vai do pop e altpop ao rock e aos hinos clássicos do Halloween, garantindo uma noite sem respiro.
Serviço:
Quando: 31 de outubro, às 22h
Onde: NY Lounge Londrina - R. Rio Grande do Norte, 750
Ingressos: no site namuvuka.com
Evento para maiores de 18 anos