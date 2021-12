CCXP começa sábado e terá Keanu Reeves e Álvaro Morte; veja programação

A CCXP (Comic Con Experience) 2021 será realizada neste fim de semana (4 e 5 de dezembro) com uma programação recheada de grandes nomes do cinema, dos quadrinhos e da cultura pop. Pelo segundo ano consecutivo, o evento será virtual por causa da pandemia. Os ingressos são gratuitos, mas há um passe de R$ 50 que dá direito a conteúdos extras.

A cartunista e chargista Laerte Coutinho será a grande homenageada no sábado (4), às 15h07, no palco Artists' Valley, destinado aos amantes das HQs. A artista se junta a outros nomes laureados em edições anteriores, como Renato Aragão, Frank Miller, Mauricio de Sousa e Fernanda Montenegro.

"Laerte é exemplo e inspiração para todos nós em todas as áreas em que ela atua. Homenageá-la é motivo de muito orgulho para os fãs e realizadores da CCXP", comenta Ivan Costa, cofundador da Comic Con e curador da programação de quadrinhos do festival.





No universo do cinema, a CCXP trará grandes atores como Keanu Reeves e Jada Pinkett Smith, mulher do ator Will Smith. Ambos estão no elenco de "Matrix Ressurrections", cuja estreia está marcada para o dia 22 de dezembro. A participação deles na CCXP será no domingo (5), às 21h02, no palco Thunder Stage.





Outro que estará na CCXP deste ano é Álvaro Morte, que interpretou o Professor na série "La Casa de Papel", da Netflix. A programação também conta com outros atores internacionais, como Rosamund Pike, Patrick Stewart, Karl Urban, Adam McKay, Jonathan Groff e Yahya Abdul-Mateen.

Os amantes dos quadrinhos terão uma oportunidade de aprender a desenhar o Garfield. O cartunista Jim Davis, criador do gato mal-humorado, dará uma aula às 19h42 do domingo (5). Pouco antes, às 19h30, Davis participará de um bate-papo com Maurício de Sousa, criador da Turma da Mônica.





No palco Artists' Valley, a equipe da DC Comics estará presente no sábado (às 16h10) para falar sobre a narrativa de "Nightwing #87", e no domingo (às 16h05) para falar sobre "Trial of the Amazons", o primeiro evento crossover da Mulher Maravilha.





Também no domingo, às 16h36, serão apresentadas as novidades programadas para 2022 pela Marvel, Panini e Turma da Mônica.





No palco Creators & Cosplay Universe, o apresentador da Globo Marcos Mion será uma das estrelas do sábado. Às 18h20, ele contará detalhes sobre o reality show Túnel do Amor, que deverá ser exibido no ano que vem pelo Multishow. No domingo (18h05), no mesmo palco, será a vez das ex-BBBs Marcela McGowan e Karol Conká fazerem uma roda de conversa sobre prazer feminino.





Nos dois dias de evento, o streamer Gaules fará a transmissão ao vivo de jogos de Counter Stike no torneio IEM Winter 2021.





Estrutura





De acordo com a organização, o evento deste ano terá seis palcos e 60 horas de conteúdo. A transmissão será feita pela Twitch, que é a plataforma oficial da CCXP 2021. Serão 11 canais exibindo o que acontece nos diferentes painéis simultâneos.





As transmissões serão feitas em português e inglês e, pela primeira vez, também terão intérpretes de Libras.





Quem optar por comprar o ingresso Digital Experience (R$ 50) também terá acesso posterior aos vídeos dos painéis, que ficarão armazenados e poderão ser vistos até o dia 5 de janeiro do que vem.





A programação completa está disponível no site do evento (https://www.ccxp.com.br/programacao).