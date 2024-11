Coachella anuncia Anitta e Alok em edição liderada por Lady Gaga e Travis Scott

O festival de música Coachella, o mais importante dos Estados Unidos, anunciou a programação da edição do ano que vem. Entre as atrações estão os brasileiros Anitta e Alok.





O evento ocorre em abril, nos dias 11, 12, 13, e na semana seguinte, nos dias 18, 19 e 20. A programação se repete nas duas semanas.





Quem encabeça o festival nos dias 11 e 18 é a cantora Lady Gaga, que até lá deve soltar seu novo disco, puxado pela música "Disease", lançada há um mês. Além dela, cantam a rapper Missy Elliott, Tyla, do hit "Water", e o DJ brasileiro Vintage Culture.





A banda Green Day lidera a programação nos dias 12 e 19. Nas mesmas datas se apresentam Charli XCX, que explodiu com o disco "Brat", além de Anitta e Alok.





A cantora brasileira já fez show no Coachella, há dois anos, quando se vestiu de verde e amarelo para levar funk ao palco do festival. A drag queen Pabllo Vittar se apresentou na mesma edição. A funkeira Ludmilla, por sua vez, cantou no Coachella em abril deste ano.





Os rappers Travis Scott, Megan Thee Stallion e Post Malone, que lançou neste ano um disco voltado ao country, fecham a programação do festival nos dias 13 e 20.





Veja o line-up completo no Instagram do Coachella.





