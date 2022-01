Coachella confirma Anitta, Pabllo Vittar, Billie Eilish e Kanye West em edição em abril nos EUA

O festival Coachella confirmou na noite desta quarta-feira (12) sua programação para a próxima edição, marcada para abril deste ano. Entre os headliners estão Harry Styles, Billie Eilish e Kanye West, que atende por Ye também. Anitta e Pabllo Vittar também figuram no lineup.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Um dos principais festivais de música do mundo ocupa dois fins de semana em Indio, na Califórnia: 15 a 17 e 22 a 24 de abril, sendo que as atrações se repetem em cada um deles.



Tradicionalmente o Coachella acontece ao ar livre e costuma reunir mais de 100 mil pessoas por dia no deserto californiano.



Por causa da pandemia de Covid-19, o evento teve de ser suspenso por três vezes. Inicialmente seria realizado em abril de 2020, foi remarcado para outubro do mesmo ano e depois passou para abril de 2021, até ser cancelado.

Continua depois da publicidade



Rage Against the Machine, Travis Scott and Frank Ocean eram os headliners escalados antes da onda do novo coronavírus.



Segundo o New York Times, apesar dos recentes cancelamentos por causa da pandemia, o Coachella tem sido visto com esperança para a retomada da indústria musical.



Os ingressos para os três dias de festival custam US$ 549 (R$ 3.040) e ficam disponíveis no site oficial (https://coachella.com/).