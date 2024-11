Comércio exterior e novos negócios é foco da 22ª edição do Encontros Folha em Londrina

Um novo impulso no mercado de commodities - as matérias-primas agrícolas e minerais que têm cotação internacional - está fazendo a palavra exportação ser cada vez mais pronunciada no ambiente empresarial brasileiro e paranaense.





A alta nos preços e nas vendas de soja, petróleo, minério de ferro e café injetou dinheiro na economia e fez as empresas dos outros setores considerarem cada vez mais uma incursão a novos mercados e destinar parte da produção em direção aos portos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O fenômeno é tema da 22ª edição do Encontros Folha - Conteúdo com Relevância, evento que será realizado na próxima terça-feira, a partir das 18h30, no último piso do Aurora Shopping, em Londrina.





Com o mote “Exportações Brasileiras em Alta - Como Identificar Oportunidades, Impulsionar os Negócios e Aproveitar a Boa Fase de Recordes Históricos”, o debate vai contar com três painelistas de peso e terá a mediação do economista Marcos Rambalducci, professor da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), consultor da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) e colunista da FOLHA.





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.