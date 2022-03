Conferência de Igualdade Racial debate os desafios da luta antirracista em Londrina

A VI Compir (Conferência Municipal de Igualdade Racial) será neste sábado (26), a partir das 8h30, de forma remota, com transmissão pelas redes sociais, aberto à comunidade. A promoção é do CMPIR (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial) de Londrina.

O tema desta edição é “Políticas de Igualdade Racial em Londrina, desafios da luta Antirracista”. A partir dessa temática, o objetivo é discutir a execução das políticas de igualdade racial promovidas no município, avaliando se elas têm sido efetivas ou não diante das necessidades da população negra londrinense.

Além disso, propõe-se pensar a respeito das dificuldades que ainda são colocadas para a luta antirracista e quais os possíveis caminhos, por meio da política pública, que podem viabilizar a construção de uma sociedade que promova a igualdade racial.





Ainda durante a VI Compir, serão escolhidos os novos conselheiros titulares e suplentes do CMPIR, representantes da sociedade civil que deverão compor a gestão 2022/2025. Também serão tirados no evento, os delegados que vão representar Londrina na V Coepir (Conferência Estadual de Promoção da Igualdade Racial), a qual será realizada no mês de abril.





Os interessados em participar da VI Compir podem se inscrever pelo link.