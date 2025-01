Denise Stoklos traz espetáculo ao Sesc Cadeião de Londrina

O Sesc Paraná promove nos meses de janeiro e fevereiro uma homenagem à trajetória da atriz, autora e diretora Denise Stoklos – uma das principais referências do teatro brasileiro contemporâneo.





De 30 de janeiro a 9 de fevereiro, a atriz circulará por seis unidades do Sesc, com sete apresentações de uma leitura dramática da peça "Um Fax para Colombo." O premiado espetáculo é um manifesto sobre a história latino-americana. O personagem principal, um náufrago metafórico, denuncia fatos como a violência contra os povos originários, a escravidão e ditadura militar que atravessaram os mais de 500 anos desde a invasão de Colombo. O texto é rigoroso, porém otimista.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





As apresentações serão no Sesc Medianeira (30/1); Sesc da Esquina, em Curitiba (1/2); Sesc Estação Saudade, em Ponta Grossa (2/2); Sesc Maringá (5/2); Sesc Bela Vista do Paraíso (7/2) e Sesc Londrina Cadeião (8 e 9/2). Os ingressos são gratuitos e limitados e podem ser retirados na Central de Relacionamento com o Cliente de cada unidade.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA