"Detonautas Tour 20 anos - Acústico" vem a Londrina

“Detonautas Tour 20 Anos - Acústico”, uma jornada musical que tem iluminado palcos, esgotado casas de shows e reunido fãs pelo Brasil ceha a Londrina no dia 9 de novembro, dentro da programação do Londrina Rock Festival, no Parque Governador Ney Braga.





Celebrando duas décadas do aclamado álbum "Detonautas Acústico" (2010), que soma mais de 300 milhões de streamings nas plataformas digitais, a banda Detonautas decidiu levar pela primeira vez para a estrada uma versão intimista de suas músicas. A turnê, nascida do DVD “20 Anos - Acústico”, gravado em 2023, convida o público a ouvir a versão desplugada de hits como “Quando o Sol Se For”, “Olhos Certos” e “O Retorno de Saturno”. Após o sucesso dos primeiros shows, a banda anuncia uma nova apresentação deste formato inédito em Londrina, no Londrina Rock Festival, dia 9 de novembro (sábado). Os ingressos já estão disponíveis na plataforma BlueTickets

“É um momento muito especial. A sensação é de que estamos vivendo um sonho. Eu não sei dizer quantas vezes fiquei sem ar, arrepiado e com os olhos cheios de lágrimas de ver pessoas de todas as idades, cantando em alta voz todas as músicas do setlist. Nossa história com as cidades que passamos é muito intensa e essa turnê só aumentou a minha gratidão e o meu amor pelos nossos fãs”, resume Tico Santta Cruz (vocal). Apresentar músicas de forma acústica trouxe uma outra percepção ao grupo, formado ainda por Renato Rocha (guitarra), Fábio Brasil (baterista), Phil Machado (guitarra) e André Macca (baixo).





O repertório de “Detonautas Tour 20 anos - acústico” reúne hits de diferentes fases do conjunto, incluindo músicas que ainda não ganharam uma versão oficial acústica. “Nosso objetivo é oferecer aos fãs um momento único. Essa turnê está concretizando uma experiência atemporal, quase como uma máquina do tempo, no sentido de transportar as pessoas para os diferentes sentimentos e fases que viveram”, finaliza Tico.

Além dos Detonautas, no Londrina Rock Festival conta com shows de Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá, Samuel Rosa e Paula Toller.





* Com assessoria de imprensa.

SERVIÇO





Detonautas @Londrina

Data: Sábado (9 de novembro de 2024)

Local: Londrina Rock Festival - Parque de Exposições Ney Braga - Av. Tiradentes, 6275 - Cilo II - Londrina/PR

Abertura dos portões: 15h

Ingressos na plataforma BlueTickets