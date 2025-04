DJ Santoro anima rink de patinação em evento que celebra o Dia do Patinador em Londrina

A música vai dar o tom entre os patinadores, profissionais e amadores, no rink de patinação que encerra a programação do Dia do Patinador, no próximo sábado (12), no Patins Fest, no Ginásio de Esportes do Jardim Bandeirantes (Av. Arthur Thomas, nº 1660). Ao longo do dia, a partir das 13h, o evento tem oficina para pessoas surdas, patinação artística e inline, roller dance e street, slide e slalom, hockey e mini ramp e, a partir das 19h até às 22h, o rink de patinação comandado pelas pick-ups do DJ Santoro. A participação em todo o evento é gratuita e aberta ao público.





“Vou levar um pouco do meu set list para animar os patinadores e as patinadoras que estarão lá para se divertir e curtir, celebrando esse dia especial que é o Dia do Patinador”, ressalta do DJ Santoro. Em cena, o artista transita entre música, dança e produção cultural com uma identidade urbana característica da house music. Sua playlist tem uma mistura de estilos e ritmos, incluindo afro house e soulful house, criando sets dinâmicos que refletem sua diversidade musical e elevam a energia do público. “Vai ser muito divertido.”





O rink de patinação é um espaço delimitado para a prática do esporte, normalmente uma pista, que pode ser de cimento, madeira ou até gelo. A ideia é realizar uma verdadeira festa, promovendo a inclusão, o lazer e o incentivo à prática esportiva. O evento é organizado por diversos grupos de patinação de Londrina: Família Inline Londrina, Quack Patinação, RD Patins Club e Roller Dance. A ideia é reunir todos os que encontram na patinação não apenas um esporte, mas um estilo de vida. Quem não tiver patins poderá alugar o equipamento por R$ 20 para cada 30 minutos, com monitores que auxiliarão nos primeiros minutos.





“Patinar num rink de patinação é uma experiência que todo patinador deveria se permitir pelo menos uma vez na vida. É completamente diferente de fazer os movimentos durante uma aula. Estar livre numa pista só por diversão, ouvindo a música tocar, principalmente, para quem pratica o roller dance é uma experiência única, é muito divertido, promove a interação entre os patinadores, troca de experiências, dá uma inspiração, um poder, uma animação. É uma experiência maravilhosa”, ressalta Isadora Malassisse, patinadora e professora de patinação, praticante de roller dance.