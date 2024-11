Eduardo Paes sugere show de Lady Gaga no Rio de Janeiro para 2025

Nesta sexta-feira (22), o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), sugeriu a possibilidade de um show gratuito com a cantora Lady Gaga para 2025, na capital carioca. Em seu perfil no X, ele compartilhou um vídeo em que a cantora americana apresenta a canção "Shallow", em sua performance na cerimônia do Oscar de 2019 -em que concorreu aos prêmios de melhor canção original e melhor atriz, pelo filme "Nasce Uma Estrela".





"Pra vocês não acharem que estou sextando bravo! "Todo Mundo no Rio"! Entendedores entenderão! Sinais!", disse o prefeito carioca em sua publicação. A postagem viralizou e recebeu centenas de comentários dos seus seguidores.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Pela manhã, Paes participou de uma coletiva de imprensa a respeito da programação para a virada do Ano Novo no Rio de Janeiro. Ao final da coletiva, o prefeito anunciou que traria um grande show internacional para a cidade no início do próximo mês de maio.





O termo usado em sua postagem, "sextando bravo", faz referência a um desentendimento que aconteceu também nesta sexta-feira (22), entre ele e o ex-juiz Sergio Moro. Os dois protagonizaram uma discussão nas redes sociais após Paes criticar o juiz Marcelo Bretas, afastado da Operação Lava Jato por conduta irregular, e Moro ter saído em sua defesa.

Publicidade





No mês passado, Gaga declarou sua vontade de se apresentar novamente no Brasil, depois de 12 anos da seu último show no país, durante o programa Fantástico, da Rede Globo, quando divulgava o seu papel em "Coringa: Delírio a Dois", lançado em outubro pela Warner Bros.





Durante a sua campanha de reeleição, Paes já havia anunciado, também, a possibilidade da banda U2 se apresentar novamente no Brasil, retornando ao Rio de Janeiro em 2025.





Em 4 de maio deste ano, aconteceu em Copacabana um show gratuito da cantora Madonna. O evento foi financiado pela prefeitura do Rio de Janeiro e patrocinado pelo banco Itaú, e rendeu mais de R$ 300 milhões para a economia carioca.





Em julho, Paes foi questionado quanto ao alto valor investido na apresentação da artista. Ele defendeu, à época, que o retorno financeiro em eventos do gênero é compensador e eles deverão acontecer mais vezes.