Evento mistura música e teatro interativo em Curitiba

Se você faz parte da turma que curte o bom e novo Rock and Roll, não pode perder o 'Ribas on the Rocks', que acontecerá na próxima sexta (6), a partir das 22h, no Jokers Pub Café, em Curitiba.

O evento, que terá músicas escolhidas especialmente, um visual de impacto e que irá misturar música e teatro interativo, promete contagiar o público com músicas em inglês e português. Nesta apresentação de estreia, as musicas serão apresentadas no formato acústico, participando do projeto Acústico Mundo Livre, da radio Mundo Livre FM.

O público poderá sentir toda a energia da apresentação de dois convidados especiais. Além dos originais Alceste Ribas (voz e guitarra) e Castor (baixo), também veremos Lucy Peart (bateria), da banda feminina de rock - Punkake, e Max Leean (violão) da banda 2Bless.





'Ribas on the Rocks' é praticamente um power trio (banda composta por apenas trés pessoas - geralmente baixo, bateria e guitarra, onde um dos músicos também faz a voz principal). É seguindo este conceito que o 'Ribas on the Rocks' apresenta seu repertorio autoral, porem, agora que a gravação de seu primeiro álbum é prioridade, foram chamados alguns convidados de peso para participar das gravações.



Serviço





Acústico Mundo Livre - Show com 'Ribas on the Rocks' e Circo Voador

Quando: sexta (6)





Horário: 22 h

Local: Jokers Pub café (Rua Sao Francisco, 164) - Centro histórico - Curitiba





Ingressos: R$ 10

Informações e reservas: (41) 3013.5164