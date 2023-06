Expo Japão: festa da comunidade japonesa começa nesta quarta em Londrina

A Expo Japão, um dos maiores eventos da cultura japonesa do estado do Paraná, será realizada de 07 a 11 de junho de junho na ACEL, Associação Cultural e Esportiva de Londrina. Uma grande festa com intensa programação que reúne arte, cultura, gastronomia, esportes, exposição de produtos, palestra, e outras atrações.

"Em 2022 tivemos recorde de público, com 37 mil visitantes nos cinco dias de festa. Neste ano a área comercial está maior, assim com a Praça de Alimentação, com capacidade maior para atender todo o público. É uma festa muito boa, para toda a família", revela Luciano Matsumoto, coordenador geral do evento.

Instalada em uma grande área, a Expo Japão contará com atrações tradicionais e contemporâneas, como a Cerimônia do Chá, apresentação de kotô (instrumento milenar japonês), Taikô (tambores japoneses), Bon-Odori (dança tradicional), Matsuri Dance (dança contemporânea), Ikebana (arranjos florais), Bonsais (árvores em miniatura), desfile de vestimentas japonesas, demonstrações de artes marciais, entre outros.

A Expo Japão sempre abre espaço para a cultura pop, com desfile de Cosplay, apresentações de K-pop, muita troca de informações entre os fãs de animes e mangás.

CONFIRA TODA A PROGRAMAÇÃO AQUI



Gastronomia oriental





Oito restaurantes que reúnem o melhor da gastronomia oriental confirmaram presença na Expo Japão deste ano. Os visitantes vão poder contar com uma infraestrutura com Praça de Alimentação e capacidade para atender mais de 2 mil pessoas. Além disso, haverá também food trucks, cafeteria e doceria.



Eventos agrícolas





Nesta edição os eventos agrícolas estão concentrados em um mesmo espaço, com a 60ª Exposição Agrícola, que mostra a diversidade da produção da zona rural de Londrina e região, e o 10º AgroInovatec, Simpósio de Tecnologias Inovadoras para a Agricultura que será realizado nos dias 8 e 10 de junho.

As palestras estarão voltadas à pesquisa genética e agricultura orgânica. O foco é a produção livre de agrotóxicos. Temas como "Agrofloresta subtropical e mudanças climáticas", "Plantio direto e mecanizado de olerícoras", "Tendência futura da agricultura de grãos", "Abacate, benefícios nutricionais e mercado", e "Palmitos pupunha, açaí e juçara, mercados" estarão em debate.



Crianças e idosos





Todos os anos, a Expo Japão abre espaço para a presença de 400 alunos de escolas públicas da cidade, uma oportunidade para uma verdadeira imersão na rica cultura oriental. A tarde com as crianças está agendada para quarta (07) a partir das 14h. A terceira idade também tem programação garantida na tarde de sexta-feira (09) com apresentações, passeios, recreação e hora do lanche.



Pavilhão cultural



Um espaço muito procurado pelo público é o Pavilhão Cultural, local que traz exposição de objetos, vestimentas, ikebana (arranjos de flores), bonecas e um local exclusivo para a tradicional Cerimônia do Chá, realizado nos dias 08, 10 e 11 de junho, das 15h às 17h, aberto para a participação do público. Também estão programadas apresentações de kotô (instrumento de cordas japonês), com o grupo Londrina Koto no Kai.



Voluntários