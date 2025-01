ExpoLondrina2025 terá Ana Castela, Lauana Prado e Luan Pereira: veja os shows

Nesta quarta-feira (29), a 63º ExpoLondrina 2025 divulgou a grade completa do Circuito Sertanejo, com shows que acontecem de 04 a 13 de abril. O público vai contar com quatro camarotes e o espaço da Arena.





Confira os shows que trazem a Londrina o melhor da música sertaneja:

- 04 de abril: Zé Neto & Cristiano e Diego & Arnaldo abrem o Circuito Sertanejo;





- 05 de abril: Luan Santana, Daniel, Luiz Claudio e Giuliano;

- 06 de abril, no Palco Sunset: Gustavo Mioto e Mari Fernandez;





- 10 de abril: Luan Pereira e Lauana Prado;

- 11 de abril: Simone Mendez, Lorena Cristine, Matheus & Kauan;





- 12 de abril: Ana Castela e Murilo Huff

- 13 de abril, Palco Sunset: Menos é Mais e Léo & Raphael que têm como convidados Coleto & Gabriel para o encerramento da festa.





Todos os shows começam às 21h e seguem até 2h. Para o Sunset, aos domingos, a Arena abre às 14h com início dos shows às 17h.





Os ingressos estão à venda no site Total Acesso, com preços que variam conforme o setor.