Feira Flua Cultura promove festa de São João na Concha Acústica

A Feira Flua Cultura chega para dar a sua contribuição ao calendário de festividades juninas. No domingo, dia 15 de junho, a Concha Acústica recebe expositores especialmente selecionados, diversas atrações artísticas e muitas opções de comidas e bebidas, a partir das 13h com uma programação recheada até às 19h. É a edição especial de São João do projeto que é uma iniciativa do coletivo Flua Cultura com realização do Governo Federal através do Ministério da Cultura e da Fundação Cultura Artística de Londrina - Funcart, com patrocínio da Lei Paulo Gustavo, viabilizada por meio da Secretaria de Cultura de Londrina e apoio da UEL FM.





Serão 12 artistas expositores com produtos especialmente selecionados para essa edição especial da Feira Flua Cultura. A oferta inclui pinturas e ilustrações, artigos de papelaria criativa marmorizada, chás e blends funcionais, joias e bijuterias, cerâmicas, plantas ornamentais e peças em madeira de demolição, artigos artesanais em couro e cosméticos naturais. A praça de alimentação temporânea, vai contar com espetinhos, panquecas, empadas, caldinhos, dadinho de tapioca, bolinho de carne, picolés, acarajé e outras iguarias tradicionais de terreiros, donuts, tacos, nachos, burritos e sanduíches, comidas tradicionais de Festa Junina e bebidas para grandes e pequenos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As atrações artísticas são outro ponto forte das Feiras Flua Cultura e não poderia ser diferente na edição de junho: o DJ Kronika Beats abre a programação com uma narrativa musical que celebra a herança da música negra em suas mais variadas formas criando uma atmosfera vibrante e envolvente que deve embalar todo o evento. Às 15h, o palco da Feira Flua Cultura recebe Silvia Borba, cantora e percussionista pernambucana adotada por Londrina e que com sua voz potente, vem marcando a cena do samba e do choro na Cidade através de diversos projetos e colaborações com artistas da Cidade. “Fala Mulher”, seu primeiro álbum e disponível em todas as plataformas digitais, reflete toda a sua sensibilidade artística e capacidade de transmitir emoções através da música, destacando o protagonismo feminino e o lugar de fala.





Na Feira Flua Cultura, ela leva o show “Cantar a Poesia de Teresa Cristina”. Logo na sequência, às 16h15 é a vez do Tem Criança no Samba, projeto da cantora e compositora Rakelly Calliari, junto com Rafael Fuca e Rafael Rosa para animar a criançada de todas as idades. São mais de 15 anos de trajetória do projeto que se consolidou como uma experiência interativa que leva o samba de raiz, a cultura popular e as brincadeiras musicais para diferentes públicos e espaços em Londrina e região. A apresentação “Samba de Brincar” incorpora brincadeiras e atividades lúdicas, promovendo a participação ativa do público, dentro do verdadeiro espírito da cultura popular. A trupe Primavera Jataí também participa da Feira com o Circo de Bambu, atividade que já caiu no gosto da criançada que frequenta as feiras.

Publicidade





Seguindo a tradição das Feiras Flua Cultura, uma Oficina Criativa também acontece no dia 15 de junho, na Concha Acústica. Luciano Oyhama Alves Vale, o Luciano Baiano, percussionista e educador musical com mais de 30 anos de atuação na cena da música afro-baiana conduz “Tribo: Oficina de percussão Afro-baiana”, aberta a todos. Candomblecista e Ogan do Ilê Asé Jilobí, ele desenvolve um trabalho que une tradição e inovação na difusão da percussão afro-baiana, sendo uma referência na formação de grupos e músicos ligados às culturas de matriz africana. A atividade começa às 13h30 e segue ao longo do evento, com apresentação do resultado às 16h.





O projeto das Feiras Flua Cultura deve reverter R$28 mil para os participantes ao longo de 2025. Estão previstas a realização de mais duas feiras e todos os expositores, atrações e oficineiros foram selecionados por edital no começo do ano através de critérios que consideram uma maior diversidade. A expectativa de Thalita Deldotti Alcantara, produtora e uma das idealizadoras do projeto, é que a Feira de São João movimente o domingo no Centro da Cidade, garantindo um clima de festa. Uma experiência para os visitantes. “A cada edição da Feira Flua Cultura procuramos apresentar iniciativas artísticas capazes de surpreender quem já conhece o evento e os que chegam pela primeira vez, seja isso pela curadoria das atrações ou pela escolha das propostas artísticas que serão comercializadas”, diz.

Publicidade





A economia criativa segue sendo um dos pilares das Feiras Flua Cultura, representada através de uma abordagem inovadora, capaz de gerar valor agregado aos produtos a partir de expressões artísticas e culturais, promovendo o empreendedorismo e a sustentabilidade.

Publicidade

Serviço:

Feira Flua Cultura especial de São João

Publicidade

Dia: 15 de junho, domingo

Local: Concha Acústica de Londrina

Publicidade

Horário: das 13h às 19h

Gratuito – Classificação indicativa: LIVRE

Publicidade





Programação

13h00 – Abertura da Feira + DJ Kronika Beats

13h30 – Início da Oficina de Percussão Afrobaiana [atividade paralela]

15h00 – Show “Cantar a Poesia de Teresa Cristina” com Silvia Borba

16h00 – Apresentação do Resultado da Oficina

16h15 – Show “Samba de Brincar” com Tem Criança no Samba

19h00 – Encerramento