A Festa Junina de Cornélio Procópio acontecerá neste sábado (21), a partir das 16h, no Centro de Eventos, com entrada gratuita. A tradicional comemoração é realizada pela prefeitura municipal e terá como atrações mais de 10 barracas e trailers de bebidas e comidas, como o tradicional milho, cachorro-quente, pastel, pizza, chopp, bebidas quentes, entre outros.





Neste ano, as barracas são de responsabilidades dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), das instituições de caridade e das universidades, como a UENP (Universidade Estadual do Norte) e a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), além das secretarias municipais.





Na festa também haverá brinquedos para as crianças, bingo, pescaria e a apresentação das quadrilhas dos CMEIs e das Escolas Municipais.





Como destaque da noite está o show da dupla sertaneja João Márcio e Fabiano, conhecidos por diversos lançamentos de sucesso, como “Vida Cigana” e “Preciso Atrapalhar esse Rolê”.





SERVIÇO:





Festa Junina de Cornélio Procópio

Sábado (21/6)

Local: Centro de Eventos - rua Francisco Morato





Programação





16h – Início da festa

16h30 – Quadrilha CMEI Anjo da Guarda

17h – Quadrilha CMEI Ananias Antônio Martins

17h30 – Quadrilha CMEI João Paulo II

18h – Quadrilha CMEI Irmã Pia Gioconda

19h30 – Quadrilha Escola Municipal Comendador Gino Azzolini

21h – Show nacional com João Márcio e Fabiano



