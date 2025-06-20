A Festa Junina de Cornélio Procópio acontecerá neste sábado (21), a partir das 16h, no Centro de Eventos, com entrada gratuita. A tradicional comemoração é realizada pela prefeitura municipal e terá como atrações mais de 10 barracas e trailers de bebidas e comidas, como o tradicional milho, cachorro-quente, pastel, pizza, chopp, bebidas quentes, entre outros.
Neste ano, as barracas são de responsabilidades dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), das instituições de caridade e das universidades, como a UENP (Universidade Estadual do Norte) e a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), além das secretarias municipais.
Na festa também haverá brinquedos para as crianças, bingo, pescaria e a apresentação das quadrilhas dos CMEIs e das Escolas Municipais.
Como destaque da noite está o show da dupla sertaneja João Márcio e Fabiano, conhecidos por diversos lançamentos de sucesso, como “Vida Cigana” e “Preciso Atrapalhar esse Rolê”.
SERVIÇO:
Festa Junina de Cornélio Procópio
Sábado (21/6)
Local: Centro de Eventos - rua Francisco Morato
Programação
16h – Início da festa
16h30 – Quadrilha CMEI Anjo da Guarda
17h – Quadrilha CMEI Ananias Antônio Martins
17h30 – Quadrilha CMEI João Paulo II
18h – Quadrilha CMEI Irmã Pia Gioconda
19h30 – Quadrilha Escola Municipal Comendador Gino Azzolini
21h – Show nacional com João Márcio e Fabiano
