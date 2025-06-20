Pesquisar

Entrada gratuita

Festa Junina de Cornélio Procópio acontecerá neste sábado

Redação Bonde com assessoria de imprensa
20 jun 2025 às 15:57

Chris Lawton/Unsplash
A Festa Junina de Cornélio Procópio acontecerá neste sábado (21), a partir das 16h, no Centro de Eventos, com entrada gratuita. A tradicional comemoração é realizada pela prefeitura municipal e terá como atrações mais de 10 barracas e trailers de bebidas e comidas, como o tradicional milho, cachorro-quente, pastel, pizza, chopp, bebidas quentes, entre outros.


Neste ano, as barracas são de responsabilidades dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), das instituições de caridade e das universidades, como a UENP (Universidade Estadual do Norte) e a UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), além das secretarias municipais.


Na festa também haverá brinquedos para as crianças, bingo, pescaria e a apresentação das quadrilhas dos CMEIs e das Escolas Municipais.


Como destaque da noite está o show da dupla sertaneja João Márcio e Fabiano, conhecidos por diversos lançamentos de sucesso, como “Vida Cigana” e “Preciso Atrapalhar esse Rolê”.


SERVIÇO: 


Festa Junina de Cornélio Procópio

Sábado (21/6)

Local: Centro de Eventos - rua Francisco Morato


Programação


16h – Início da festa

16h30 – Quadrilha CMEI Anjo da Guarda

17h – Quadrilha CMEI Ananias Antônio Martins

17h30 – Quadrilha CMEI João Paulo II

18h – Quadrilha CMEI Irmã Pia Gioconda

19h30 – Quadrilha Escola Municipal Comendador Gino Azzolini

21h – Show nacional com João Márcio e Fabiano


Por Redação Bonde com assessoria de imprensa .

