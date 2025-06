Festa junina da Parada do Limoeiro acontece neste sábado em Londrina

Começa às 15h deste sábado (14) e vai até as 22h a tradicional festa junina Parada do Limoeiro, que tem em especial o fato de ser promovida na região rural e possuir um ar mais tradicional, com fogueira, muita comida da roça e o clima bucólico que o local possui.





O evento vai contar com apresentação musical do cantor sertanejo André Cuba, que estará acompanhado de um convidado surpresa. Seu repertório conta com forró, música sertaneja e muita animação. A programação também prevê a sonorização com músicas juninas.





Tudo isso estará regado à muita comida e bebida típica. Durante a festa também ocorrerá uma feira com produtos de expositores da própria Parada do Limoeiro e alguns convidados - feira que tradicionalmente acontece aos domingos.

A festa junina acontece no Km 7 da Estrada do Limoeiro, em frente à Capela Santo Antônio.