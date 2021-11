Festival de Circo de Londrina tem programação até domingo

Oferecendo ao público uma programação totalmente gratuita, repleta de cultura, arte, ações formativas e sociais, o 17º Festival de Circo de Londrina, iniciado nesta quinta-feira (17), prossegue com atrações diversas até o próximo domingo (21).

Na edição de 2021, o evento retorna em formato presencial com agendas para todas as idades, em diferentes locais da cidade, e a expectativa é reunir público aproximado de cinco mil pessoas, segundo a organização. No ano anterior, as atividades foram todas realizadas em formato virtual devido à situação da pandemia de Covid-19.

A fim de evitar aglomerações e garantir a segurança do público, artistas e agentes culturais envolvidos, a programação está ocorrendo em espaços ao ar livre, com todas as medidas de segurança necessárias.





A iniciativa é uma realização da ALC (Associação Londrinense de Circo), apoiada, entre outras instituições, pela Prefeitura de Londrina, por meio da SMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social), com quem a ALC mantém parceria para a realização de uma série de oficinas artísticas.





O trabalho conjunto ocorre por meio dos projetos sociais Arte Educação, desenvolvido em 15 unidades do sistema de proteção social, e “Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo”, realizado na Casa das Artes, espaço conveniado à SMAS e localizado no Jardim Perobal, região sul. Somados, estes dois projetos atenderam cerca de 600 pessoas em 2021.

As atividades abrangem ações culturais como oficinas e aulas de circo, dança, música, grafite, hip hop, literatura, informática e condicionamento físico, entre outras linguagens. O objetivo é promover o estímulo e fortalecimento de convivência, cidadania, solidariedade e vínculos dos jovens com a comunidade.





A 17ª edição do Festival de Circo começou nesta quita-feira (17), no Teatro Ouro Verde, em evento circense fechado apenas para convidados, com a apresentação dos resultados artísticos e pedagógicos das iniciativas: Escola de Circo, Arte Educação, SCFV Casa das Artes, MC Sujin, Vision CREW e Sobrevivente CREW. Esta é a única agenda fora de espaços ao ar livre. Nesta quinta-feira (18), às 12h, o grupo Segura a Nave e membros da Escola de Circo se apresentaram no Calçadão de Londrina.





E para o final de semana, o público terá várias atrações à disposição, com atividades abertas a toda a comunidade. A sexta-feira (19) será dia de workshop de grafite no CREAS Norte, na rua Café Solúvel, 13, próximo à avenida Saul Elkind.





Das 8h30 às 11h30, haverá workshop com a grafiteira e tatuadora Kenia. Mais tarde, das 13h30 até 16h30, a ação será conduzida por Narizinho, que é grafiteira e arte-educadora. No decorrer dos workshops, também será promovida uma oficina com Black Rose, que também é grafiteira e aluna das oficinas do Projeto Arte Educação.





Os interessados em participar devem entrar em contato pelo telefone (43) 3322-3708. As vagas são limitadas em 15 pessoas para cada workshop.





Sábado e domingo





As atividades do sábado (20) reúnem diferentes linguagens artísticas no Mar Vermelho Skatepark, que fica na rua Mar Vermelho, 333. Das 17h às 21h, será realizado o evento “Hip Hop sobre Rodas”. Às 20h30, um pocket show com a Troupe Aero Circus anima os espectadores.





No mesmo local, das 17h às 19h, haverá oficinas de malabares. Também das 17h às 19h, outra opção, voltada ao público infantojuvenil, serão as vivências livres com skate para crianças e adolescentes.





O encerramento do 17º Festival de Circo de Londrina será no domingo (21), na pista de skate do Conjunto Parigot de Souza, localizada na rua Jubilino Barbosa Cabral, 670 (região norte). Durante todo o dia, o local receberá uma série de atividades.





Das 9h às 18h, acontece o “Hip Hop sobre Rodas”, e das 9h às 11h30, uma oficina de skate. No horário das 10h30, serão realizados o show com o ônibus picadeiro do Aero Circus na Rua, além do pocket show com a Troupe Aero Circus. À tarde, das 14h às 18h, haverá um campeonato de skate.