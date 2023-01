Festival Hip Hopé Vermelho celebra 10 anos de atividades neste fim de semana em Londrina

Manifestação cultural consolidada, o 10º Festival Hip Hopé Vermelho confirma que segue uma trajetória de sucesso. A programação desta edição segue neste sábado (28) e domingo (29) com todas as ações gratuitas e inclui apresentações, batalhas de rimas.





Já na primeira atividade da manhã, um público relevante marcou presença no Workshop de VOGUE ministrado por Renan Almeida. Um exemplo foi a trancista Wana Hadassa, que fez questão de prestigiar o evento- ao mesmo tempo em que irá conciliar a sua agenda no salão de beleza em que trabalha.

Publicidade

Publicidade





Hadassa explica que o encanto pelo hip hop é herança materna e que a forma como a mãe a influencia musicalmente torna todas as outras áreas de sua vida mais equilibradas. "Eu tinha uma grande expectativa por esse evento e estou realizada por estar aqui", comentou antes de ir para o wokshop de Renan Almeida.







O produtor cultural , compositor e músico Mr. Rei reconhece que o público fidelizado do segmento e os artistas confirmados nesta edição foram um combo de sucesso. "É o primeiro desde a pandemia e o fato de todas as atrações serem ofertadas gratuitamente colaboram para essa grande movimentação", alegra-se.

Publicidade





Segundo Rei, a inclusão é um também um preceito do evento. "A presença de pessoas consideradas fora do padrão corporal é também um exemplo de que todos podem dançar e se expressar artisticamente. Gordofobia não tem espaço em nenhum lugar", expõe.





Também satisfeita com as conquistas de cada edição, a DJ Fran Tomaz observa com maturidade o nível de qualidade em que o evento se estabelece e destaca também a importância das parcerias feitas em todos esses anos. "Londrina é conhecida ainda nacionalmente como a capital dos festivais e felizmente o Festival Hip Hopé Vermelho conquistou o seu espaço e já é aguardado no calendário", comemora.





CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA NA FOLHA DE LONDRINA. É SÓ CLICAR AQUI EMBAIXO!