Festival Primavera Sound confirma edição em SP em 2022

O Primavera Sound confirmou nesta quinta-feira (9) sua primeira edição em São Paulo em 2022. O tradicional festival criado na Espanha será realizado de 31 de outubro a 6 de novembro, ocupando diversos lugares da capital paulista e concentrando o principal de sua programação no Distrito Anhembi (zona norte).

Segundo a organização, o evento vai ocupar os 400 mil m² do Distrito Anhembi, um local semelhante ao Parc del Fórum, onde se passa o festival em Barcelona. A área a ser usada inclui o pavilhão de exposições, o sambódromo e o Palácio das Convenções, além da área externa. Ainda não foram divulgadas informações sobre atrações e preços de ingressos.

"O Primavera Sound tinha que ser em São Paulo. É uma cidade com uma energia incrível que vive a música de uma forma que raramente vi na minha vida", diz Gabi Ruiz, diretor do Primavera Sound.



"O fato de o Distrito Anhembi lembrar tanto o Parc del Fòrum o torna ainda mais especial, porque é como estar em casa. É um lugar onde se respira música em todos os lugares: tem o Sambódromo, tem o auditório onde todos os grandes nomes da música brasileira já se apresentaram... Tudo se encaixa."



O anúncio da chegada ao Brasil ocorre após a confirmação da edição em Santiago e em Buenos Aires, de 7 a 13 de novembro de 2022. A programação também se espalha por diversos pontos das duas capitais sul-americanas, mas se concentra no fim de semana no Parque Bicentenario de Cerrillos (Chile) e no Parque de los Niños (Argentina).

"Estamos extremamente honrados com essa parceria com o Primavera Sound. É extraordinário conseguir viabilizar em São Paulo um festival à frente do seu tempo, que sempre apontou para o futuro, com pilares fincados na curadoria musical mais inspiradora do mundo, sustentabilidade, diversidade e urbanidade", afirma Alexandre Faria, vice-presidente da produtora Live Nation Brasil.



O evento é anunciado em meio a incertezas por causa da Covid, mas organização e patrocinadores se mostram confiantes. "Temos criado diversas iniciativas dentro do mundo da arte e da música para instigar as pessoas e convidá-las a viverem novas experiências", diz Rodrigo Peirão, gerente de marketing da cerveja Beck's, uma das patrocinadoras.



O Primavera Sound nasceu em 2001 na Espanha, mais precisamente em Barcelona, e se consolidou como um dos principais festivais do mundo. No vizinho Portugal já realizou oito edições na cidade do Porto.

Em 2020 e 2021, a festa nos dois países foram adiadas e está também marcada para junho de 2022. Para o próximo ano, de 2 a 12 de junho, a cidade catalã vai receber nomes como Tame Impala, Gorillaz, Tyler, the Creator, Strokes, Beck, Interpol, Dua Lipa e Lorde.



Na versão portuguesa, o cartaz surge com atrações como Tame Impala, Nick Cave & The Bad Seeds, Pavement, Beck e Gorillaz, que se dividem em uma programação de 9 a 11 de junho. A brasileira Pabllo Vittar também aparece na programação dos dois países ibéricos.



Outra grande cidade que vai receber o festival pela primeira vez é Los Angeles, de 12 a 18 de setembro do próximo ano, com Arctic Monkeys, Tame Impala e Lorde como headliners.