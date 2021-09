Festival traz vencedoras de ‘RuPaul’s Drag Race’ para shows no Brasil

São Paulo vai receber em 2022 alguns dos principais nomes do universo drag e da comunidade LGBTQIA+. O Realness Festival reúne as americanas Alaska Thunderfuck e Kylie Sonique, vencedoras do reality show "RuPaul's Drag Race: All Stars", para shows na Audio (zona oeste), em 13 de agosto.





O evento quer ser um dos maiores festivais drag da América Latina e ainda conta com personagens como Jujubee, Trinity K Bonet, Denali Foxx, Tatianna, Rajah O' Hara, Roxxxy Andrews, que fizeram sucesso no programa.





Na última edição do Emmy Awards, no domingo (19), a 13ª temporada de "RuPaul's Drag Race" ganhou o prêmio de melhor série de competição e levou RuPaul a ser o maior vencedor negro de troféus do Emmy, com 11 ao todo.





Os ingressos estão disponíveis no site da Sympla, com preços que variam de R$ 140 a R$ 585.





Finalista da quinta temporada de "RuPaul's Drag Race" e vencedora da segunda edição do spin-off "All Stars", Alaska Thunderfuck já veio ao Brasil e tem uma relação de carinho com os fãs brasileiros.





Da última vez que esteve no país, inclusive, a drag gravou o clipe da faixa "Come To Brazil", que já conta com quase 6 milhões de visualizações no YouTube.





A cantora volta ao país para apresentar faixas dos álbuns "Anus" (2015)", "Poundcake" (2016)" e "Vagina" (2018), além de surpresas que prepara para seus fãs.





Já Kylie Sonique, vencedora da sexta edição da versão "All Stars", vem ao Brasil pela primeira vez. "É um sonho realizado para mim. Sempre recebo muitas mensagens de carinho de várias partes do mundo, especialmente do Brasil. Saber que tanta gente admira minha arte no Brasil e saber que representamos muita gente é algo que me deixa emocionada", diz.





Além das apresentações em lipsync -técnica de sincronia labial, uma espécie de dublagem- que a consagrou no programa, a drag também apresenta canções autorais como as recém-lançadas "Do It Like Dolly" e "Complete Me".





Criado para propagar e celebrar a cultura drag e LGBTQIA+, o The Realness nasceu em 2017 como uma festa com 12 edições em São Paulo e no Rio. Após a pandemia, a aposta é receber um público em um grande festival, diz a organização.