FILO divulga programação especial e gratuita em Londrina para fevereiro

Com edição especial fora de época, o Festival Internacional de Londrina – FILO etapa fevereiro – começa na próxima semana. Serão 11 dias de programação de espetáculos e shows locais, em teatros e ao ar livre, de 6 a 16 de fevereiro.

Os ingressos estão à venda desde a semana passada e agora o FILO divulga a programação gratuita, que acontecerá na região central, entre a Concha Acústica e o Calçadão.

Na quinta-feira (6), o Festival convida a população para acompanhar o Cortejo FILO Folia. Uma celebração em forma de homenagem, uma festa que antecede o Carnaval. A concentração será às 18h, no Calçadão (em frente ao Banco do Brasil) e terá como atração principal o Cordão da Vila Brasil, entre outros convidados. Às 19h, o cortejo segue até a Concha Acústica, onde acontecerá o Cabaré na Concha, com o show Samba da Padaria convida Sílvia Borba.

No sábado (8), às 11h, no Calçadão (em frente ao Cine Teatro Ouro Verde), o Coletivo Ação Marginal apresenta a montagem de rua "Infernália", trabalho de formatura da turma 23 de Artes Cênicas da UEL. O premiado Núcleo Ás de Paus apresenta seu mais recente espetáculo, "Fagulha", ao ar livre. A apresentação começa às 19h, na Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, entre a Concha Acústica e a SMC (Secretaria Municipal de Cultura).

No dia 13, às 19h, o ator Den Macedo, do Primavera Jataí, traz seu palhaço Petúnio para apresentar o solo "Por um X" na Concha Acústica. Diversão para todas as idades.

Já no dia 15, tem atração especial para a criançada com a Banda Beca Brinca, que promete animar a plateia com o espetáculo “Pegapegapetecabolabalão”. Começa às 11h, no Calçadão, em frente ao Teatro Ouro Verde. Toda a programação é gratuita.



Cabaré na Concha

O FILO traz para esta edição uma novidade: o Cabaré na Concha, com bandas locais em apresentações abertas ao público.

Além da abertura no dia 6, a programação terá ainda shows das bandas Gata de Botas (11/fev), Abacate Contemporâneo (12/ fev), Caburé Canela (13/fev) e Mancats (14/fev). Esta é uma parceria com o projeto Sextou na Concha, da Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina e Feira Gastronômica Londrina.

Em caso de chuva, as apresentações ao ar livre serão transferidas e os novos locais, informados pelas redes sociais do FILO.



Ingressos à venda

Os ingressos para as duas apresentações do espetáculo “Ficções”, da atriz Vera Holtz, se esgotaram no primeiro dia de vendas on-line. Mas a programação do Festival traz outras cinco atrações ainda com ingressos disponíveis.

Nos dias 9 e 10, a Fábrica de Eventos (RJ) chega a Londrina com "Meu Corpo Está Aqui"; o Ballet de Londrina integra a programação no dia 11, com "Humana Natureza"; "Cartas Libanesas" é o solo que o ator Eduardo Mossri (SP) traz ao FILO em única apresentação no dia 13; a Cia. Funcart de Teatro apresenta "Pipo e o Natal Pé Vermelho" nos dias 15 e 16. Para fechar a programação, também nos dias 15 e 16, Armazém Companhia de Teatro – com "Brás Cubas" (também com ingressos quase esgotados).

A programação detalhada está disponível no site filo.art.br e os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma Sympla. Basta acessar o link sympla.com.br/produtor/usinacultural. Os ingressos custam R$ 45,00 (inteira) e R$ 22,50. A classificação indicativa está disponível para consulta nos materiais de divulgação do Festival.

Com o encerramento da etapa FILO em fevereiro, a organização continua os preparativos para a edição 2025, agendada para junho e em fase de captação de recursos.



