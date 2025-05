Guitarras invadem Londrina em festival

Saem os tamborins, entram as guitarras. O rock, em suas mais diversas ramificações, substitui o samba como principal atração musical deste fim de semana em Londrina. Um time de 12 bandas se apresenta nesta sexta e sábado no festival ''Grito Rock'', que acontece pela terceira vez na cidade integrando-se ao calendário nacional do evento.

O ''Grito Rock'' foi idealizado por uma frente de produtores independentes brasileiros. É realizado simultaneamente em mais de 40 municípios do País, além de Argentina e Uruguai.Nasceu em Cuiabá (MT) como uma alternativa de entretenimento à folia carnavalesca. Depois, com sua difusão, várias cidades passaram a realizá-lo após o Reinado de Momo.

Em Londrina, o festival invade o palco da vila cultural Cemitério de Automóveis. Para sexta estão escaladas as bandas locais Junkie Bozo, The Wind e Surface; além das convidadas Wolf Attack (Arapongas-PR), Inimitáveis (Cuiabá-MT) e Plano Próximo (São Carlos-SP).





Wolf Attack fez alguns shows na cidade no ano passado entusiasmando o público com seu rock alternativo. Já os Inimitáveis fazem sua primeira apresentação na região. Sua principal influência é a Jovem Guarda, movimento musical dos anos 60 que foi precursor do rock no Brasil. Tem dois singles lançados: ''Mulher de Cabaré'' e ''Véspera''. No palco, além das composições próprias, executam covers de artistas como Roberto Carlos, Ronnie Von, Renato e Seus Blue Caps.

Plano Próximo, por sua vez, segue a linha indie rock. Recentemente lançou seu primeiro CD, ''Wasabi'', produzido de forma independente. A banda é formada por alunos graduados em Cinema na Universidade Federal de São Carlos (SP). Um de seus destaques é a vocalista Carol, que costuma cativar platéias com performances empolgantes.





No sábado, o ''Grito Rock'' contará com duas bandas convidadas: Ultrafônica (de São José dos Campos-SP) e Dead Rats (SP). A primeira faz rock'n'roll calcado no blues e no hard rock do início dos anos 70. A Dead Rats, que tocou na cidade na edição passada do festival, cruza rockabilly com surf music temperado por punk rock. As bandas locais Stereotron, Versana, Droogies e Carpello completam a programação.

PROGRAMAÇÃO

SEXTA

Inimitáveis (Cuiabá-MT)

Junkie Bozo

The Wind

Surface

Wolf Attack (Arapongas-PR)

Plano Próximo (São Paulo-SP)





SÁBADO





Ultrafônica (São Paulo-SP)

Stereotron

Versana

Carpello

Droogies

Dead Rats (São Paulo-SP)

Onde- Vila Cultural Cemitério de Automóveis

(R. João Pessoa, 103), em Londrina, 23h

Quanto - R$ 7

Mais informações - (43) 3301-7375 e 9903-1705