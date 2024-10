Gusttavo Lima faz shows em Londrina e Maringá neste fim de semana

Em meio à polêmica judicial, o show de Gusttavo Lima em Londrina, neste sábado (5), está confirmado e seguirá conforme anunciado pela organização. O artista mineiro se apresentará no Parque de Exposições Ney Braga para um público de cerca de 10 mil pessoas. A abertura dos portões está marcada para as 20h, com DJ Henrico e a dupla Bruno & Denner como atrações iniciais.







Antes disso, nesta sexta (4), o cantor sertanejo fará o mesmo show em Maringá, no Parque de Exposições da cidade. Ambos os eventos oferecem diferentes áreas para o público, incluindo um setor com open bar. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$130 pela plataforma BaladAPP.

A agenda de outubro do artista inclui ainda Foz do Iguaçu (PR), Ijuí (RS), Brasília (DF) e duas apresentações nos Estados Unidos, como parte da sua tradicional turnê "Buteco" – agora em reta final e versão “Despedida”. Criado em 2018, o projeto reúne grandes nomes da música brasileira em shows grandiosos, com Gusttavo Lima como atração principal e uma performance especial.





Aos 35 anos, Gusttavo Lima é um dos artistas mais populares no Brasil, conhecido pelos sucessos no estilo sertanejo universitário. Ele ganhou fama em 2011 com o hit "Balada", que conquistou milhões de fãs com o famoso “Tcherere tchê tchê” e o projetou internacionalmente.

Desde então, uma série de hits o mantiveram no topo do cenário musical, como "Apelido Carinhoso", "Zé da Recaída", "Milu" e "Café e Amor". Seu último single, “Morar Nesse Motel”, foi lançado em junho.





INVESTIGADO





Os shows do cantor neste fim de semana ocorrem em meio à polêmica envolvendo a Operação Integration, que investiga um suposto esquema de ocultação de bens ligado a jogos ilegais. A ação, movida pela Polícia Civil de Pernambuco, foi a responsável pela prisão de Deolane Bezerra no início de setembro.





