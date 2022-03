Ilustrações que fazem a história da FOLHA de Londrina com humor e arte

Desde 1948 a Folha de Londrina vem registrando os fatos mais importantes da cidade, do estado, do país e do mundo. Além de reportagens e fotografias que mantêm os paranaenses bem-informados há mais 70 anos, imagens produzidas por diversos ilustradores têm ajudado a retratar acontecimentos históricos publicados pelo jornal.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Alguns dos trabalhos produzidos por artistas gráficos de diversos estilos que integraram a equipe de jornalismo do Grupo FOLHA de Comunicação nas últimas décadas podem ser conferidos na exposição “A arte na Folha de Londrina: ilustrações, charges, caricaturas (1980-2010)”, que fica em cartaz até o dia 14 de abril, na Capela Ecumênica da UEL (Universidade Estadual de Londrina).



Continua depois da publicidade





Promovida pelo NDPH (Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica) da UEL por meio do Projeto de Extensão - "Memórias de quem registrou as histórias: a imprensa local e o Norte do Paraná 1950-2020", a mostra conta com 32 imagens. “Optamos por tematizar a exposição selecionando trabalhos que retratam problemas nacionais ligados à pobreza, desenvolvimento e tecnologia.





A exposição conta com obras assinadas por diversos artistas. Entre eles, Flávio Padovezi, Douglas Mayer, Beto, Eduardo Tadeu, Regina Menezes e Degar”, informa Marco Antonio Neves Soares, docente do Departamento de História da UEL e coordenador do Grupo de Pesquisa de História Regional/Local.







Continue lendo na Folha de Londrina.