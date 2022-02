Ingresso para shows do McFly no Brasil custa até R$ 660; venda começa nesta 4ª

A venda de ingressos para os shows do McFly no Brasil começa nesta quarta (23). As entradas, que ficam disponíveis online, têm preços que variam de R$ 150 a R$ 660.

A boy band britânica confirmou apresentações em seis cidades em maio deste ano: São Paulo (18/5, no Espaço das Américas), Curitiba (19/5, no Live Curitiba), Belo Horizonte (21/5, no Expominas), Porto Alegre (22/5, no Pepsi on Stage), Ribeirão Preto (24/5, na Arena Eurobike) e Rio de Janeiro (26/5, no Qualistage).

O grupo viria ao Brasil inicialmente em março de 2020, mas havia remarcado os shows para setembro e outubro daquele mesmo ano. Em ambas as oportunidades os eventos não puderam ser realizados por causa da pandemia de Covid-19.



Segundo a organização, as entradas compradas anteriormente são válidas para as novas datas, sem necessidade de qualquer ação.



Se a pessoa comprou o ingresso e não puder ou quiser mais ir ao show, é preciso entrar em contato com a Tickets For Fun para ganhar um crédito para usar em outros eventos da empresa.

A retomada da turnê e a volta ao Brasil se dão após um hiato que o grupo formado por Tom Fletcher (vocal e guitarra), Danny Jones (vocal e guitarra), Dougie Poynter (baixista) e Harry Judd (baterista) fez de 2016 a 2019.



"O processo foi bem necessário depois de tanto tempo sem parar. Todos saímos e aprendemos um pouco mais sobre nós mesmos e voltamos melhores músicos, compositores e pessoas", diz Dougie Poynter ao Lineup.



A última passagem do McFly para shows no Brasil foi em 2012, quando foi uma das atrações do Z Festival, evento que reuniu nomes como Demi Lovato, Rock Bones e Yellowcard na Arena Anhembi.​



MCFLY NO BRASIL - 2022



São Paulo



Quando: 18 de maio

Onde: Espaço das Américas (r. Tagipuru, 795, Barra Funda)

Quanto: R$ 175 a R$ 650

Mais informações: ticketsforfun.com.br





Curitiba



Quando: 19 de maio

Onde: Live Curitiba (r. Itajubá, 143, Novo Mundo)

Quanto: ainda não divulgado

Mais informações: eventim.com.br





Belo Horizonte



Quando: 21 de maio

Onde: Expominas (av. Amazonas, 6.200 - Gameleira)

Quanto: R$ 150 a R$ 590

Mais informações: ticketsforfun.com.br





Porto Alegre



Quando: 22 de maio

Onde: Pepsi on Stage (av. Severo Dullius, 1.995, Anchieta)

Quanto: R$ 170 a R$ 660

Mais informações: ticketsforfun.com.br





Ribeirão Preto



Quando: 24 de maio

Onde: Arena Eurobike (av. Costábile Romano, S/N, Santa Cruz)

Quanto: R$ 150 a R$ 550

Mais informações: alphatickets.com.br





Rio de Janeiro



Quando: 26 de maio

Onde: Qualistage (av. Ayrton Senna, 3.000, Barra da Tijuca)

Quanto: R$ 160 a R$ 590

Mais informações: ticketsforfun.com.br