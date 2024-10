Ivete faz roda de axé com Xuxa, Sasha e irmã de Ayrton Senna

Xuxa, Sasha e Viviane Senna estavam entre as mais animadas na apresentação de Ivete Sangalo, na noite desta quarta (30), durante jantar de gala em homenagem aos 30 anos do legado de Ayrton Senna, no Clube Monte Líbano, em São Paulo.





As três abriram a roda e pularam, sob o comando da cantora, ao som "Só Love na Cabeça", um dos grandes sucessos da baiana.





Bianca Andrade, a Boca Rosa, Gabriela Priolli, Enzo Celulari, Gabriel Leone e Alice Wegman também estavam no evento, ao lado de outros famosos.





Ivete chamou a atenção para Xuxa várias vezes. Descalça, a apresentadora chegou a subir no palco para cantar "Tindolelê" ao lado da amiga.





"Quebra, miserável", disse a cantora ao pedir para Xuxa rebolar ao som de uma de suas músicas.





Gabriel Leone e Alice Wegman também cantaram e dançaram no palco. Leone interpreta o piloto de Fórmula 1, tricampeão mundial, na série que estreia na Netflix no dia 28 de novembro. Wegman interpreta a primeira esposa de Senna.





A homenagem também reuniu os ex-pilotos Felipe Massa, Emerson Fittipaldi e Sebastian Vettel.