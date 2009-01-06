Pesquisar

Ivete Sangalo apresenta novo hit do Carnaval

Redação Bonde
A cantora baiana Ivete Sangalo já apresentou seu novo hit para o carnaval: "Cadê Dalila?". A música foi tocada pela primeira vez no Festival de Verão de Salvador, e fará parte do DVD "Pode Entrar", previsto para ser lançado em março. O terceiro DVD da carreira de Ivete Sangalo foi gravado no estúdio da casa da cantora, e reuníra outros artistas em canções mais intimistas.

Segundo informações do portal Terra, Ivete resolveu adiar o projeto que tinha de gravar um DVD em Nova York. O motivo seria a crise econômica mundial.

