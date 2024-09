Jota Quest celebra 25 anos com maior turnê da carreira em Londrina

O Jota Quest traz a celebração dos 25 anos de carreira para Londrina neste sábado (28).





Com a turnê “JOTA25”, a banda mineira se apresenta no Ginásio de Esportes Moringão, com o início do show marcado para às 22h. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$130 pela plataforma Ícones.

O projeto comemorativo, desde 2022 que já realizou mais de 150 apresentações, também passou pelos Estados Unidos, incluindo cidades como Nova York, Boston, Orlando e Miami.





Recentemente, estenderam a turnê com novas datas nas principais cidades do País. Nesta sexta-feira (27), foi a vez de Maringá. O encerramento da maior série de shows já feita pelo grupo acontecerá em dezembro, no Rio de Janeiro.

Para o repertório especial, o quinteto selecionou 25 sucessos marcantes da carreira desde os anos 90, como “Fácil”, “Dias Melhores”, “Só Hoje” e “Além do Horizonte”, que permanecem atemporais no imaginário brasileiro, além de singles recentes como “A Voz do Coração”, “Imprevisível” e “Te Ver Superar”.





“Há 25 anos a gente vive esse lindo sonho acordado. O lance de ter uma banda e sair por aí tocando e cantando canções, em si, já seria muito incrível, mas a energia que a gente está recebendo da galera não tem explicação”, comemora Flausino em nota para a imprensa.





“Por isso resolvemos estender a turnê e registrar um destes grandes shows. Será o maior presente de aniversário de nossas vidas, e desde já, agradecemos geral” completa.





