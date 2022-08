KL Jay, DJ do Racionais MCs, anima Londrina

No mês de celebração do movimento hip hop, Londrina recebe o mestre dos toca-discos Kleber Simões, o DJ KL Jay. O integrante do Racionais MCs - um dos grupos mais expressivos não só do rap como da música brasileira - retorna à cidade na sexta-feira (19) agitando a pista de dança com uma apresentação intimista.



O DJ já fez apresentações solo e com o grupo em terras londrinenses, sendo a última delas em março de 2019. Seu retorno não só gera entusiasmo nos que acompanham KL Jay há tempos e estão há alguns anos sem vê-lo tocar, como anima novos admiradores. ‘’O público vai se renovando. Tem muita gente jovem que antes não podia sair de casa e hoje pode, acontece uma renovação constante do público, é legal’’, conta o artista.





Dos 53 anos de vida de KL Jay, 35 estão envolvidos na arte dos discos. O paulista decidiu pela profissão quando, em meados dos anos 80, viu um DJ norte-americano fazer scratches (os ‘’arranhões’’ no vinil que produzem som) com ‘’Você Mentiu’’, música do Tim Maia. Em 1988 se uniu à Mano Brown, Edi Rock e Ice Blue, dando início ao Racionais MCs. 33 anos depois, o grupo é referência na música para o Brasil e outros países.





