Literatura, artes visuais e feira de livros: Londrix Okupa é promovido nesta quinta

As produtoras Chris Vianna - responsável pelo Festival Literário de Londrina - Londrix, e Fábia Machado - da Feira Okupa, formataram um evento de circulação e fruição que privilegia escritores, artesãos, músicos, atores, artistas plásticos e produtores: trata-se do Londrix Okupa.





Ocupar com a literatura, o artesanato, a pintura, a música, a dança, a representação teatral espaços públicos e particulares é o objetivo da Londrix OKupa, cuja primeira edição foi realizada no Bar Valentino em maio de 2024. Agora, o evento se repete nesta quinta-feira (7), a partir das 20h30, no Mi Casa Barbearia, reunindo literatura, artes visuais e feira de livros.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Três autoras vão participar de uma roda de conversa: Atena Beauvoir, Cida Pedrosa e Samantha Abreu. A produção preparou ainda o o sarau "Movimentos da Cabeça", título do livro de Samantha Abreu recém-publicado.





Ao todo serão três atos: no primeiro serão lidos textos da escritora Samantha, no segundo ato textos de Atena Beauvoir, Cida Pedrosa e no terceiro ato haverá espaço para textos livres. A presença de autoras distintas permite um diálogo rico sobre temas variados, como a identidade, a condição feminina e as experiências cotidianas.

Publicidade





Samantha Abreu é conhecida por sua abordagem introspectiva e sensível, enquanto Cida Pedrosa traz uma forte influência nordestina e questões sociais em sua obra. Já Atena Beauvoir também insere em sua obra discussões sobre gênero e feminismo, ampliando o escopo de reflexões que podem surgir a partir da leitura de seus poemas.





Também será apresentado o vídeo-poema "Sete Conhaques", projeto audiovisual criado por Ivan Dias, baseado em um poema inédito com o mesmo nome. O filme estreou em 14 de setembro de 2023 e pode ser acessado gratuitamente no canal do Festival Literário de Londrina, o Londrix.

Publicidade





A produção tem cerca de cinco minutos e é interpretada pelo saudoso Antônio Mariano Júnior e Chris Vianna, com direção de Carlos Fofaun Fortes e música de Eduardo Benvenhu. O poema homenageia um amigo de Dias que lutou contra o vício do álcool, refletindo sobre personagens que o poeta encontrou em sua vida, frequentando botecos em diversas cidades como Sete Lagoas, Brasília, Rio de Janeiro e Londrina. O trabalho também se inspira na poética de Carlos Drummond de Andrade, a quem Dias presta uma homenagem em seu livro "Drummondiano", ainda não publicado





O projeto "Sete Conhaques" combina elementos visuais, performances e música, criando uma experiência artística rica que reflete sobre as dificuldades e histórias de pessoas ligadas ao vício, mostrando a sensibilidade e profundidade da obra de Ivan Dias.