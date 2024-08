Lollapalooza divulga datas de venda de ingressos e valores do Lolla Pass para 2025

A próxima edição do Lollapalooza Brasil, agendada para 2025, em São Paulo, anunciou as datas para venda de ingressos e os valores do Lolla Pass, entrada que garante acesso aos três dias de evento, nesta quinta-feira (8). O festival ainda não confirmou suas atrações, mas trouxe Blink-182, Sam Smith, Hozier e SZA no line-up internacional do último ano.



A pré-venda é exclusiva para clientes Bradesco e tem início na próxima terça (13), às 12h. O pagamento pode ser feito com os cartões de crédito ou débito Bradesco, Bradescard, Next e Digio. Os ingressos estarão disponíveis até o dia 19 de agosto ou enquanto durar o estoque.

Na sequência, as vendas para o público geral começam na terça (20), também às 12h. As entradas serão vendidas somente no site da Ticketmaster Brasil ou na bilheteria física do shopping Ibirapuera.



Na edição de 2025, a novidade é que os ingressos serão virtuais e não haverá a cobrança da taxa de envio ao comprador. Detalhes sobre sobre a mudança do sistema de acesso ao evento ainda não foram divulgados pela organização.

A seguir, confira os valores do Lolla Pass, sem as taxas de serviço de 20% para compras on-line, durante a pré-venda:



Lolla Pass: dá acesso à pista. Os preços variam de R$ 956,25 a R$ 1.912,50, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.

Lolla Comfort Pass by Bradesco: tem área exclusiva com vista privilegiada para o palco Budweiser, além de guarda-volumes, pontos de alimentação, bares, banheiros próprios e espaço com sombra para descanso. Os valores vão de R$ 1.674,50 a R$ 3.349,00, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.





Lolla Lounge Pass by Vivo: oferece a área mais premium do festival e conta com área exclusiva, open bar e food, ativações exclusivas das marcas, after party e shuttle de ida e volta para o evento. O custo é de R$ 3.316,25 a R$ 4.272,50, já incluindo o desconto de 15% do Bradesco.





O ingresso do tipo inteira é válido para qualquer fã e não há nenhuma condição ou comprovação exigida. Para adquirir a meia-entrada, estão elegíveis maiores de 60 anos, aposentados, estudantes de ensino fundamental, médio ou superior, jovens pertencentes a famílias de baixa renda (com idades de 15 a 29 anos), pessoas com deficiência (e um acompanhante), profissionais das redes públicas estadual e municipais de ensino de São Paulo.



Já a entrada social é válida para qualquer fã, que recebe um desconto de 45% no preço do ingresso inteiro mediante doação de R$ 20 para as instituições selecionadas pelo evento (Casa do Zezinho, Guri e Criança Esperança). A doação acontece por meio da plataforma Ticketmaster Brasil durante o fluxo de venda. A categoria está disponível mediante disponibilidade de ingressos.