Lollapalooza vai exigir duas doses de vacina contra Covid-19 e uso de máscara

O Lollapalooza Brasil confirmou nesta quinta-feira (17) que vai exigir o comprovante de vacinação (físico ou virtual) com, no mínimo, duas doses da vacina contra a Covid-19. Além disso o uso de máscara será obrigatório, sendo permitida a retirada apenas para comer ou beber.

Por ora, a nona edição do festival está confirmada para 25, 26 e 27 de março, no autódromo de Interlagos (zona sul de São Paulo). Segundo a organização, são esperadas 100 mil pessoas por dia de evento.

"A segurança dos fãs, dos artistas e do staff é a principal prioridade do Lollapalooza Brasil, por isso o festival tem uma equipe 100% dedicada em estabelecer os cuidados e em colocar em prática os protocolos necessários", diz comunicado.



O Brasil registrou 1.046 mortes por Covid e 147.252 casos da doença, nesta quarta-feira (16). O país chegou a 640.868 vidas perdidas e a 27.812.210 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.



Por causa da Covid, o Lolla foi adiado algumas vezes. Inicialmente o evento estava agendado para 3, 4 e 5 de abril de 2020, foi transferido para 4, 5 e 6 de dezembro e, posteriormente, confirmado nos dias 10, 11 e 12 de setembro de 2021.

Foo Fighters, Strokes, Miley Cyrus, Doja Cat, A$AP Rocky e Martin Garrix formam o time de headliners.



Entre os nomes nacionais estão como destaque Emicida, Alok, Pabllo Vittar, Gloria Groove, Djonga, Fresno, Jup do Bairro, MC Tha e Rashid (abaixo, veja programação completa).



Os valores dos ingressos para o festival variam de R$ 495 a R$ 4.100 e a compra pode ser feita no site oficial.



Há diversas opções de tíquetes, que também têm taxas de conveniência pelo site que variam. Por exemplo, o Lolla Day custa R$ 900 (inteira) e o Lolla Pass (3 dias) sai por R$ 2.100. Quem quiser mais requinte ainda pode investir no Lolla Lounge por até R$ 4.100.



As edições da Argentina e do Chile também passaram para março de 2022, nos dias 18, 19 e 20. Os eventos em Buenos Aires e em Santiago estavam marcados para novembro de 2021.





LINEUP DO LOLLAPALOOZA 2022



25 de março, sexta-feira





The Strokes

Doja Cat

Machine Gun Kelly

Alan Walker

Chris Lake

Jack Harlow

LP

Marina (ex-and the Diamonds)

Turnstile

Caribou

The Wombats

Pabllo Vittar

Ashnikko

Matuê

070 Shake

Jetlag

VINNE

jxdn

Beowülf

Detonautas

Edgar

Meca

Barja





26 de março, sábado



Miley Cyrus

A$AP Rocky

A Day To Remember

Alok

Alexisonfire

Alessia Cara

Deorro

Emicida

King Gizzard & the Lizard Wizard

Remi Wolf

Silva

Jão

Boombox Cartel

Chemical Surf

Terno Rei

DJ Marky

Victor Lou

Clarice Falcão

Jup do Bairro

MC Tha

Ashibah

Fatnotronic

WC no Beat e Kevin o Chris + Haikaiss + PK + Felp 22 + MC TH + Hyperanhas

Lamparina





27 de março, domingo



Foo Fighters

Martin Garrix

Alesso

Jane's Addiction

Black Pumas

Kaytranada

Phoebe Bridgers

Marina Sena

Idles

Kehlani

Goldfish

Gloria Groove

Djonga

Cat Dealers

Rashid

Fresno

Evokings

Planta & Raiz

Lagum

Fancying

MALIFOO

menores atos

FractaLL x Rocksted





​LOLLAPALOOZA BRASIL 2022



Quando: 25, 26 e 27 de março

Onde: Autódromo de Interlagos

Quanto: Lolla Day (1 dia) - para um dia - R$ 900 e R$ 495 (entrada social); Lolla Pass (3 dias) - R$ 2.100 e R$ 1.155 (entrada social); Lolla Lounge Pass - R$ 4.100 e R$ 3.155 (entrada social)

Mais informação: lollapalooza.com.br