Londrina é destacada como modelo de ecossistema referência no Brasil

Nesta quinta-feira (5), teve início o 1° Fiil (Festival Internacional de Inovação de Londrina) no Parque de Exposição Ney Braga. O evento, que segue até domingo (8), teve 1.500 inscrições e diversas startups presentes já no primeiro dia.





Dentro da programação, o painel “Ecossistemas - Inovação em Movimento: A Evolução dos Ecossistemas Brasileiros” apresentou os conceitos da Estação 43 e do ecossistema de Londrina. De acordo com o palestrante e diretor superintendente do instituto, Roberto Moreira, o festival foi resultado de um processo de aceleração. “Nós fomos acelerados por esse programa do Sebrae, que teve a participação de mais quatro ecossistemas de fora de Londrina que vieram para cá entender um pouco sobre nós”.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O painel também apresentou as particularidades e resultados que os ecossistemas de Itajubá (MG), Florianópolis (SC), Caxias do Sul (RS) e Londrina alcançaram. “Isso mostra que cada um está indo num caminho diferente, mas na prática está desenvolvendo sua própria localidade”.





Segundo Moreira, Londrina é vista como referência nacional por ter sido pioneira na metodologia que estrutura o ecossistema. Como resultado, neste ano a cidade já recebeu 34 comitivas de ecossistemas para conhecerem melhor esse processo desenvolvido aqui. Além disso, ele nomeia Londrina como a capital do estado quando o assunto é inovação e tecnologia. “Amanhã nós iremos ter um encontro estadual de ambientes de inovação. Então várias lideranças vêm aqui para Londrina para participar do nosso festival e, assim, a cidade ganha um destaque por estar realizando esse evento”.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.