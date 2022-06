Londrina: Filo tem espetáculos para quem tem 8 ou 80 anos

Atores, bailarinos, artistas circenses e mímicos que integram o Centro Teatral e Etc e Tal prometem levar o público londrinense a uma viagem imersiva pelo movimento surrealista que remete à década de 1920. Essa é a proposta do espetáculo “Onipotência do Sonho”, que integra a programação do Festival Internacional de Londrina – Filo 2022 e será encenado nesta sexta-feira (17), às 11h, em frente à sede da AML (Associação Médica de Londrina) - próximo à Concha Acústica - de onde e seguirá em cortejo até o Cine Teatro Ouro Verde. Em cena, seres fantásticos inspirados pelos personagens sem face de Magritte dividem as atenções com a formiga gigante de Dalí, com cenários de Man Ray levarão a plateia a vivenciar experiências sensoriais e visuais extraordinárias.



A programação do Filo conta ainda com outras atrações promovidas com o objetivo de garantir a diversão de toda a família. No sábado (18), às 16h30, é a vez do espetáculo “Números”, do grupo londrinense Cia Palhaços de Rua, encantar o público que comparecer à Praça do Aeroporto, com as brincadeiras dos palhaços Batata Doce e Turino em uma alegre aventura.

Na próxima segunda-feira (20), às 16h30, tem mais uma apresentação de “Onipotência dos Sonhos”, que novamente segue cortejo da AML até o Cine Teatro Ouro Verde. Na quarta (22) e quinta-feira (23), no Sesc Cadeião Cultural, sempre às 19 horas, tem apresentação de “Emaranhada”, com Amarilis Irani (São Paulo), que de forma lúdica nos convida a resgatar nossa ancestralidade e autoestima por meio de “cabelos que contam histórias”.





