Londrina inicia Setembro Lilás neste domingo com ações no aterro do Igapó

Londrina sedia no domingo (1º) a abertura oficial da campanha Setembro Lilás, liderada pela Febraz (Federação Brasileira das Associações de Alzheimer). O evento, que ocorre das 7h às 12h no Aterro do Lago Igapó (região central), marca o início da mobilização para enfrentar o estigma associado às demências. A condição afeta a vida de cerca de 2 milhões de brasileiros e seus familiares, sendo o Alzheimer a causa mais comum.







A campanha deste ano, intitulada "Alzheimer: É Hora de Agir", tem como foco os desafios impostos pela falta de conhecimento sobre a doença. A presidente da Febraz, Elaine Mateus, uma das principais ativistas da causa, estará presente no evento. Ela é também fundadora do INME (Instituto Não Me Esqueças), criado há sete anos em Londrina, que oferece suporte gratuito a famílias que convivem com demência.

O INME, que se tornou referência nacional em terapias não farmacológicas para pessoas que vivem com demência e familiares, nasceu da necessidade de um grupo de mulheres que cuidavam de suas mães com Alzheimer. Atualmente são atendidas 90 famílias com serviços como oficinas de estimulação cognitiva, apoio psicológico e oportunidades de socialização.





Essas iniciativas, que têm transformado a vida de muitos, serão apresentadas durante o evento, onde a população poderá participar de diversas atividades. A programação inclui aula de ioga no começo da manhã, testes de rastreio cognitivo, avaliação de fatores de risco para o desenvolvimento de demências, rodas de conversa e dicas de nutrição para a saúde do cérebro.





Quem quiser também vai poder participar de uma gincana e assistir diversas apresentações artísticas. É um programa para toda a família, haverá inclusive recreação infantil.





