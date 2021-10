Londrina libera eventos para até cinco mil pessoas

A Prefeitura de Londrina publicou, na noite desta segunda-feira (4), um decreto que regulamenta a realização de festas e eventos no município, diminuindo as restrições que estavam vigentes.

O documento, basicamente, segue o que o Governo do Estado havia liberado em decreto divulgado no dia 21 de setembro.



A determinação municipal autoriza eventos para espaços abertos, desde que as pessoas estejam sentadas, com lotação de 60% do previsto no estabelecimento, desde que não exceda o limite de cinco mil pessoas.





Já as cerimônias em lugares fechados poderão ser feitas com no máximo 50% da capacidade, entretanto, os presentes não podem ultrapassar dois mil.

