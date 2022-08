Londrina Matsuri volta à agenda cultural

Após dois anos de suspensão provocada pela pandemia, o Londrina Matsuri retorna à agenda cultural da cidade. A 18ª edição do evento será realizada entre dos dias 9 e 11 de setembro, no Parque Ney Braga. A festa que celebra a chegada da primavera e que se tornou um dos maiores festivais da comunidade japonesa no Paraná deve atrair um público de cerca de 25 mil pessoas. Dentre as atrações que destacam a arte e a cultura oriental estão dois shows com o ídolo teen japonês Reatmo, além dos tradicionais Festival Bom Odori, Matsuri Dance e da praça de alimentação com dez restaurantes típicos.









A retomada do Londrina Matsuri foi divulgada em uma entrevista coletiva realizada na manhã de quinta-feira (24), no Parque Arthur Thomas. Integrantes do Grupo Sansey, ONG cultural e beneficente sem fins lucrativos que promove o evento, destacaram algumas novidades da programação deste ano. “Teremos uma atração internacional vinda do Japão, que é o beatbox Reatmo. Ele fará dois shows, um na noite de sábado (10) e outro no domingo (11). Além disso teremos o Matsuri Dance, oficinas de origami, mangá e pintura e diversas apresentações artísticas. Desde crianças até avós serão contempladas com as atrações dessa edição”, afirmou Mity Shiroma, presidente do Grupo Sansey.





