Londrina terá quatro dias de música, gastronomia e shows a partir de quinta

Em sua 7ª edição, o Beer & Beef é um evento aguardado pelo público graças às atrações e seu formato. Com entrada gratuita, música ao vivo e comida preparada na hora, o prestígio expressivo da plateia tem sido um aceno positivo aos organizadores, artistas e expositores.





A partir desta quinta (20) até domingo (23), o estacionamento do Shopping Catuaí será a arena do Beer & Beef edição St. Patrick´s Day e estão confirmadas as atrações musicais como Terra Celta, Senhor Bonifácio e uma selecionada gastronomia local.

Para fazer jus ao nome do evento, cerveja e churrasco de qualidade seguem como carro-chefe e verdadeiro combo de sucesso. A festividade especial celebra o Dia de São Patrício, tradicional festa da cultura irlandesa - difundida globalmente.





De acordo com a assessoria do shopping, após o grande sucesso da primeira edição, realizada em 2024, quando mais de 20 mil pessoas passaram pela festa, o evento tem segue com desejo de proporcionar mais ao público e inovar. A apresentação da banda Live N Beats é exemplo desse compromisso.

Reconhecida também pelo repertório, a Live N Beats faz sua estreia na Beer & Beef e apresenta um espetáculo audiovisual que mistura música eletrônica, tambores com led e uma formação que conquista o público pela energia, interação e originalidade. O plus é o convite para a plateia subir ao palco e divirta-se ainda mais.





Na programação artística ainda estão Vinícius Zanin, Folk & Folks, David Souza, Ins, Stone Jam, DJ Márcio Simão, Black Sheep, Dj Ana Spessatto - com música de qualidade.

A edição St. Patrick´s Day terá em sua praça de alimentação variada inclusive para quem dispensa a carne. Nhoque de Pistache, espetinho de queijo coalho, ⁠pastel mix de Queijos são algumas sugestões. O restaurante Gelobel oferece seu Bowl de Picanha com porção de 100 gramas picanha, farofa, mandioca e creme de maionese para o evento. O Fatboyz preparou Chorizo com Molho de Whiskey, que são cortes de contrafilé servido com batata chips e molho de whiskey.





Participam pela primeira vez do evento, o restaurante de culinária espanhola La Casita e leva para o evento Choripolvo com tentáculo de polvo na brasa, aioli, molho catalão e chimichurri. Já o Segredo Smokehouse, que também participa pela primeira vez do Beer & Beef, leva seu delicioso sanduíche de carne suína, o Pulled Pork Sandwich que é feito com pão brioche, copa lombo, picles de abacaxi com pimenta e barbecue de pimenta jalapeño.

Programação





20/03 - QUINTA-FEIRA

18h - Vinícius Zanin

20h - Terra Celta





21/03 - SEXTA-FEIRA

18h30 - Ink

20h30 - Folk'n Folks





22/03 - SÁBADO

15h - David Souza

18h - Stone Jam

21h - Live N Beat

Intervalos - DJ Marcio Simão





23/03 - DOMINGO

18h - Black Sheep

20h - Senhor Bonifácio

Intervalos - DJ Ana Spessatto





SERVIÇO





Beer & Beef - edição St. Patrick´s Day





Quando: de 20 a 23 de março





Onde: Estacionamento do Catuaí Londrina - Rod. Celso Garcia Cid, 5600 - Gleba Fazenda Palhano





O Beer & Beef começa às 17h na quinta (20) e na sexta-feira (21). No sábado (22) e domingo (23) o evento começa a partir das 12h.